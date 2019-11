Proprietarul British Airways cumpara Air Europa pentru un miliard de euro

Air Europa deserveste 69 de destinatii interne si internationale, inclusiv in Europa si pe distante lungi in America Latina, SUA, Caraibe si Africa de Nord."Preluarea Air Europa va aduce IAG o noua companie competitiva, eficient din punct de vedere al costurilor, va consolida pozitia Madridului de hub european si va permite IAG sa devina lider pe piata Atlanticului de Sud", a declarat directorul general de la IAG, Willie Walsh.Anul trecut, Air Europa a realizat o cifra de afaceri de 2,1 miliarde euro si un profit operational de 100 milioane euro. Tot in 2018, Air Europa a transportat 11,8 milioane pasageri cu o flota de 66 de avioane.Pe fondul inaspririi normelor de mediu pentru companiile aeriene din intreaga lume, aceasta tranzactie este ultimul semnal ca transportatorii europeni se uita spre vest pentru a creste traficul si veniturile.Luna trecuta, Norwegian Air, a treia mare companie low-cost din Europa, a semnat un parteneriat cu JetBlue Airways care va pune la dispozitia pasagerilor europeni zboruri directe spre 100 de orase din SUA.