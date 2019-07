Romanii au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara 2018 din cauza zborurilor intarziate

In perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018, un numar de 636.000 de pasageri din Romania s-au confruntat cu zboruri intarziate, dintre acestea aproape 5.600 au decolat cu o intarziere mai mare de 15 minute, iar 100 au fost anulate. In ceea ce priveste zborurile eligibile pentru compensatii (intarzieri mai mari de 3 ore) in perioada sezonului estival, peste 23.000 de pasageri au fost afectati."Acelasi numar este asteptat si pentru 2019, mai ales ca luand in calcul primele 3 saptamani din iunie 2019, peste 1.180 de zboruri din 3.800 care au plecat din Romania s-au confruntat cu intarzieri mai mari de 15 minute si anulari", precizeaza AirHelp.La nivel international, peste 1,2 milioane de zboruri au fost intarziate in aceeasi perioada a anului trecut, dintre care aproape 305.000 au fost in Europa."Baza de date comprehensiva pe care AirHelp o are arata ca cel mai prost la capitolul punctualitate in Europa sta Germania, cu 48.000 de ore de zbor intarziate, foarte aproape fiind si Marea Britanie. Desi Romania inregistreaza intarzieri, tara noastra se afla printre cele cu o punctualitate de top, imediat dupa Finlanda. Pe perioada verii, charterele si-au pastrat punctualitatea, anul trecut doar cateva au avut intarzieri semnificative in perioada iunie-septembrie", precizeaza sursa citata.Potrivit organizatiei, familiile care merg in vacanta de vara vor fi probabil cele mai afectate.Studiul AirHelp pentru perioada 15 iunie - 15 septembrie 2019 estimeaza ca peste 592.000 de pasageri se vor confrunta cu intarzieri mai mari de 15 minute si anulari ale zborurilor lor.Pentru a evita o calatorie stresanta, pasagerii sunt sfatuiti sa-si cunoasca drepturile. Astfel, legislatia UE (Directiva europeana 261) permite pasagerilor companiilor aeriene sa primeasca compensatii de pana la 600 euro de persoana in cazul intarzierilor mai mari de 3 ore. Aceasta directiva se aplica pe toate zborurile din Uniunea Europeana si cele operate de o companie europeana."Pentru a va asigura ca cererea este eligibila, sfatuim pasagerii sa pastreze boarding pass-ul si alte documente de calatorie si sa intrebe compania aeriana privind motivul intarzierii. Cu cat mai multe informatii are pasagerul, cu atat mai usor ii va fi sa obtina compensatie. Incurajam pe toata lumea care a avut un zbor intarziat vara trecuta sa verifice daca e eligibil", a afirmat Marta Koziarz, expert AirHelp.AirHelp este lider mondial in obtinerea de compensatii. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste 13 milioane de pasageri. AirHelp are reprezentante in Europa, Asia si America de Nord, care deservesc 30 de tari, oferind asistenta in 16 limbi. Compania are peste 700 de angajati la nivel mondial.