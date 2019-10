Romanii pierd anual peste 35 milioane euro din drepturile de compensare pentru zboruri anulate sau intarziate

Conform datelor FlightClaim.ro, valoarea totala a compensatiilor la care acestia ar avea dreptul anual depaseste 35-40 de milioane de euro.Traficul aerian in Romania inregistreaza record dupa record, cu un numar de zboruri in crestere. Deja aeroporturile Romaniei au peste 20 de milioane de pasageri anual, ceea ce creste presiunea pe angajatii aeroporturilor, dar si incidenta problemelor de zbor. In fiecare zi in medie 5-6 zboruri care aterizeaza sau decoleaza din Romania au intarzieri de peste 3 ore sau sunt anulate.Speriati de birocratie sau de procedura dificila, doar maxim 10% dintre romanii aflati in situatia unui zbor cu probleme ajung sa isi ceara drepturile de la companiile aeriene, iar restul de 90% renunta sa solicite compensatiile de 250, 400 sau 600 de euro, in functie de distanta zborului.Compania olandeza FlightClaim.ro, cu sediu si in Romania, inregistreaza zilnic intre 20 si 50 de cereri de compensare de la pasagerii romani care doresc sa isi primeasca drepturile de la companiile aeriene.4,5 milioane de pasageri cu zboruri anulate si intarziate, la nivel europeanLa nivel european, pragul de 1 miliard de pasageri a fost atins inca din anul 2017, dar proportional cu acesta a crescut si incidenta problemelor de zbor.Conform datelor Eurostat, numarul zborurilor cu probleme a crescut in ultimii ani cu aproximativ 40%.In anul 2018 peste 4,5 milioane de pasageri au fost afectati de anularea sau intarzierea zborurilor, ceea ce se traduce printr-un total al compensatiilor de aproape 2 miliarde de euro. Valoarea medie a compensatiilor per pasager este de 422,85 euro.Cum era de asteptat, perioada cea mai aglomerata din punctul de vedere al cererilor primite de catre FlightClaim.ro este sezonul de vara, cand companiile aeriene se supra-aglomereaza, iar FlightClaim.ro inregistreaza si o cerere la fiecare 30 de minute.Aproximativ 9 din 10 cereri primite de companie sunt solutionate pozitiv, iar pasagerii ajung sa isi primeasca compensatia conform legii.De la inceptutul anului si pana acum, cele mai multe zboruri anulate au fost in luna Ianuarie, cand aeroporturile din Romania au inregistrat peste 180 de zboruri care au intarziat minim 3 ore sau au fost complet anulate, dar si luna August cand aproape 170 de zboruri au fost intarziate sau anulate, in special zboruri low-cost sau charter.De asemenea, o parte dintre zborurile de linie intarziate au produs si pierderea conexiunilor, astfel ca tot mai multi pasageri care zboara catre destinatii exotice si indepartate incep sa solicite compensatia de 600 euro/persoana.Tarom si companiile aeriene low cost, cele mai multe zboruri intarziate si anulateCele mai multe zboruri intarziate si anulate au fost inregistrate de compania Tarom, dar si de companiile low cost Wizz Air, Ryanair si Blue Air.Top 5 destinatii care inregistreaza cel mai frecvent intarzieri la decolarea sau aterizarea in Romania