Ryanair a pierdut bani grei din cauza grevelor, in 2018

Castigul Ryanair este afectat si de cresterea pretului la barilul de titei, care a atins 82 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Compania a cheltuit pe combustibil 1,3 miliarde de euro in primul semestru, in crestere cu 22% fata de anul trecut.In perioada aprilie - septembrie 2018, profitul net al Ryanair a scazut la 1,2 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari).Totusi, numarul pasagerilor a crescut cu 6%, iar avioanele au fost pline in proportie de 96%. Pretul mediu al biletelor a scazut cu 3%, la 46 de euro, dar veniturile auxiliare, care includ taxele pentru rezervari de locuri si bagaje, au urcat cu 27%, la 1,3 miliarde de euro.Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a incercat sa minimalizeze efectul grevelor, afirmand ca operatorii aerieni rivali, cum ar fi Air France si Lufthansa, au fost mai puternic afectati de miscarile de protest din aceasta vara.Totusi, Neil Wilson de la Markets.com sustine ca actiunile au avut "un efect ingrijorator asupra increderii clientilor Ryanair, fapt demonstrat de reducerea numarului de rezervari. S-au facut progrese in negocierile cu sindicatele, dar inca mai sunt multe de rezolvat".O serie de companii aeriene au dat faliment in ultimele saptamani, inclusiv Primera Air si Cobalt, iar Neil Wilson sustine ca Ryanair ramane "foarte bine pozitionata pentru a capitaliza consolidarea inevitabila din sectorul aerian".Actiunile Ryanair au scazut cu 40% fata de nivelul ridicat de 20 de dolari in august, inaintea inceperii grevelor. Luni, titlurile au urcat cu 3,6%, la 11,86 euro.La 1 octombrie, Ryanair si-a redus cu 12% estimarea privind profitul anual, care ar urma sa se situeze la 1,10 - 1,20 miliarde de euro (2,66 miliarde de dolari), fata de prognoza anterioara ce viza un castig de 1,25 - 1,35 miliarde de euro. Noua estimare ar reprezenta un declin de 17 - 24% fata de profitul record de 1,45 miliarde de euro inregistrat in anul fiscal incheiat la 31 martie 2018.Operatorul aerian nu exclude noi intreruperi din cauza grevelor, ceea ce ar putea duce la o noua inrautatire a prognozei de profit.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat pe 4 iulie o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.