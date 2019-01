Ryanair a preluat integral compania aeriana austriaca Laudamotion

Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat recent achizitionarea si rebrenduirea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki.Anterior, Ryanair detinea 75% din Laudamotion, companie austriaca cu sediul la Viena."Laudamotion este acum o subsidiara detinuta integral de Ryanair Holdings plc, dupa ce compania irlandeza a finalizat la finalul lunii decembrie achizitionarea restului de 25% din actiuni", se arata intr-un comunicat al Laudamotion.Anul trecut, Laudamotion a inregistrat pierderi de aproximativ 140 milioane de euro (160 milioane de dolari) iar pentru acest an sunt estimate pierderi de 50 milioane de euro. Compania se asteapta sa devina profitabila din 2020.Tot marti, Laudamotion a anuntat ca, in anul financiar 2021/2022, intentioneaza sa-si dubleze flota, la 40 de aeronave, in timp ce numarul de pasageri ar urma sa creasca de la patru milioane in 2018 la zece milioane in anul financiar 2021/2022.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.