Ryanair anuleaza miercuri 150 de curse din si spre Germania din cauza grevei comune a pilotilor si insotitorilor de bord

Miscarea de proteste este organizata de sindicatul pilotilor germani Vereinigung Cockpit (VC) si de sindicatul german Verdi, transmit DPA si Reuters.Majoritatea celor 400 de piloti si 1.000 de insotitori de bord care lucreaza pentru Ryanair in Germania s-ar putea alatura grevei, a afirmat marti Markus Wahl, purtator de cuvant al VC.Reprezentantii Ryanair sustin ca actiunea sindicala este nejustificata, citand imbunatatirea conditiilor de salarizare si de lucru care au fost deja oferite."Deoarece am oferit deja contracte locale si oferte de salarizare mai bune, nu exista nicio justificare pentru noi intreruperi", a afirmat un purtator de cuvant al Ryanair, Robin Kiely.In schimb, Christine Behle, membru al board-ului Verdi, a declarat: "Acesta este primul avertisment de greva. Ceea ce se va intampla in continuare va depinde de procesul negocierilor".Avioanele Ryanair din Germania reprezinta aproximativ o zecime din flota sa globala.Luni, sindicatul pilotilor germani Vereinigung Cockpit a cerut declansarea unei greve de 24 de ore in data de 12 septembrie pentru a forta negocieri cu operatorul aerian irlandez in privinta conditiilor de munca si de salarizare.Miscarea de protest ar urma sa inceapa miercuri dimineata, la 01:01 GMT, si sa se incheie joi, la 00:59 GMT, afectand toate plecarile curselor aeriene din Germania.Sindicatul Verdi cauta sa obtina o majorare salariala semnificativa pentru cei aproximativ 1.000 de insotitori de bord care lucreaza in Germania pentru Ryanair si vrea ca operatorul aerian sa recunoasca legislatia germana si sa plateasca contributii la asigurarile sociale.In 13 august, Ryanair s-a confruntat cu de cea mai severa miscare de protest din istoria sa de 33 de ani, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri si aproape 400 de zboruri anulate.Greva, care a avut loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia, care cer imbunatatirea conditiilor de munca si majorarea salariilor.Germania a fost tara cea mai lovita de greva pilotilor Ryanair, fiind afectati 42.000 de pasageri in urma anularii a 250 de zboruri de pe zece aeroporturi.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat pe 4 iulie o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.