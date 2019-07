Biletele de avion pentru cursele Ryanair s-ar putea ieftini cu 6% in aceasta vara, anunta compania

Valoarea actiunilor celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa aproape s-a injumatatit in ultimii doi ani, deoarece Ryanair se confrunta cu o, cu incertitudinile provocate de Brexit si, cel mai recent, cu intarzierea livrarilor modelului Boeing 737 MAX.Luna aceasta, Ryanair a injumatatit tintele pentru 2020 din cauza intarzierii livrarii modelului Boeing 737 MAX, iar luni a anuntat ca se asteapta ca, cel mai devreme, primele aeronave sa soseasca in ianuarie 2020.In trimestrul doi din 2019, operatorul aerian irlandez a inregistrat un profit dupa taxe 243 milioane de euro, in scadere de la 309 milioane de euro in perioada similara din 2028, in timp ce analistii se asteptau la un profit de 232 milioane de euro.Compania si-a mentinut obiectivul de a inregistra in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2020 un profit de 750 - 950 milioane de euro, comparativ cu previziunea analistilor de 832 milioane de euro.Ryanair este unul din cei mai mari clienti ai Boeing si comandase 58 de modele 737 MAX pentru sezonul sau de vara 2020 dar din cauza problemelor cu care se confrunta grupul aeronautic american ar urma sa primeasca doar 30 de aeronave.In urmatorii patru-cinci ani, seful Ryanair, Michael O'Learyn se asteapta "la aparitia a patru sau cinci mari companii aeriene europene". El s-a referit la Ryanair, Lufthansa, IAG (proprietarul British Airways), Air France-KLM si, probabil, Easyjet. Fuziunile altor operatori aerieni vor duce "la unele presiuni asupra preturilor", a avertizat recent O'Leary. Acesta a adaugat: "".In pofida unei cresteri cu 7% a numarului de pasageri transportati, Ryanair a fost numita pentru al saselea an "" pentru zborurile pe distante scurte din Marea Britanie, conform unui sondaj realizat de grupul consumatorilor "Which?".Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.