Ryanair si-a depasit recordul de pasageri transportati in 2017, in ciuda grevei pilotilor

Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati in 2017 este cu 10% mai mare comparativ cu precedentul record stabilit in 2016. Cresterea de 10% reprezinta totusi cel mai mic avans anual inregistrat de Ryanair dupa 2014.Incepand din luna septembrie 2017, compania irlandeza a trecut printr-o perioada dificila si a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri din cauza unor probleme provocate de planificarea concediilor pilotilor, urmata de prima greva a pilotilor din istoria Ryanair. In aceste conditii, Ryanair a transportat 9,3 milioane de pasageri in luna decembrie 2017, cu doar 3% mai mult decat in luna decembrie 2016.Cu toate acestea, gradul de umplere a avioanelor Ryanair, un indicator al eficientei unei companii aeriene, a crescut cu un procent in ritm anual, pana la 94%.Numarul pasagerilor transportati de Ryanair in 2017 a fost cu 12 milioane mai mare decat in 2016, cu doua milioane sub estimarile estimarile initiale, dar cu mult peste rivalul Wizz Air, care a transportat 28,3 milioane de pasageri in 2017, in crestere cu 5,5 milioane de pasageri, sau 24%, comparativ cu 2016.Compania irlandeza isi mentine in continuare estimarile potrivit carora, in exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31 martie 2018, va inregistra un profit net de 1,4 - 1,5 miliarde de euro.Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova. Anul trecut, compania a avut, in Romania, 2,6 milioane de pasageri, iar pentru 2017 estimeaza o crestere de 40%.