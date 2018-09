Ryanair va anula vineri 190 de zboruri in Europa

Operatorul aerian irlandez a precizat ca vor fi afectati 30.000 de pasageri, care vor fi anuntati prin SMS si email.Ryanair si-a exprimat "sincerele regrete din cauza intreruperilor nedorite care afecteaza clientii".Angajatii din alte tari decat Irlanda sunt nemultumiti deoarece Ryanair i-a angajat in conformitate cu legislatia irlandeza. Ei sustin ca au o situatie nesigura din cauza acestui tip de contract, care le blocheaza accesul la beneficiile de stat din tara lor de origine.Angajatii spun ca sunt obligati sa-si primeasca salariile in conturi bancare irlandeze, ceea ce le afecteaza posibilitatea de a lua credite in tara lor de origine.Ryanair sustine ca anul viitor angajatii vor avea impozite si contracte locale, dar in anumite conditii.Germania, Italia si Spania sunt cele mai importante piete europene ale Ryanair.In 13 august, Ryanair s-a confruntat cu cea mai severa miscare de protest din istoria sa de 33 de ani, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri si aproape 400 de zboruri anulate.Greva, care a avut loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia, care cer imbunatatirea conditiilor de munca si majorarea salariilor.Germania a fost tara cea mai lovita de greva pilotilor Ryanair, fiind afectati 42.000 de pasageri in urma anularii a 250 de zboruri de pe zece aeroporturi.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat pe 4 iulie o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.