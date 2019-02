Seful Ryanair ar putea primi bonusuri de 100 de milioane de euro, desi compania se confrunta cu mari dificultati

Compania low-cost i-a acordat lui Michael O'Leary optiuni cu actiuni care ar putea valora aproape 100 de milioane de euro, daca va dubla pana in 2024 profitul net al Ryanair sau pretul actiunilor. Chiar daca tinta pare dificila, ea poate fi realizata de Michael O'Leary, considera analistii.Ryanair, cu o capitalizare bursiera de 13 miliarde de euro, se confrunta cu dificultati in ultimul timp, din cauza grevelor.Din octombrie, O'Leary a emis doua avertismente privind profitul si a redus preturile biletelor in sezonul de iarna cu 7%.Actiunile Ryanair au pierdut aproximativ 40% fata de nivelul record inregistrat in august 2017, de 19,23 euro.Pentru a-l stimula pe O'Leary's, Ryanair i-a acordat optiuni la peste zece milioane de actiuni pe care le poate exercita la pretul de 11,12 euro daca profitul net ajunge la doua miliarde de euro - de la un miliard de euro estimat pentru actualul an fiscal - sau daca pretul unei actiuni creste peste 21 de euro. Daca isi va exercita optiunile, participatia lui O'Leary' va depasi 5%, el devenind cel mai mare actionar al Ryanair.De asemenea, Ryanair vrea sa-si majoreze numarul de pasageri la 200 de milioane pana in 2024, de la 142 de milioane previzionati in in actualul an fiscal.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.