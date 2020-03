Sistemul de check-in de pe Otopeni a picat, vineri dimineata

"Precizam ca pentru data de 6 martie 2020, SITA a avut programata o operatiune de upgrade, care a presupus restartarea controlata a tuturor echipamentelor, intr-un interval orar care sa nu afecteze traficul aerian.Operatiunea a inceput la ora 00:30. In jurul orei 04:00, a fost inregistrata o disfunctionalitate, fiind informate in acest sens toate companiile aeriene si agentii de handling pentru aplicarea masurilor care se impun.S-a intervenit operativ si sistemul a fost repus in functiune, iar incepand cu ora 8:12, procesarea pasagerilor pe aeroport se desfasoara in conditii normale.Precizam faptul ca operatiunile de upgrade la sistemele aeronautice se efectueaza regulat, avand ca obiectiv siguranta pasagerilor care utilizeaza transportul aerian", spune CNAB.Potrivit sursei citate, din totalul de 40 de zboruri programate pentru decolare in aceasta dimineata, doar patru curse au inregistrat intarzieri de pana la 60 de minute."Subliniem faptul ca zborurile care figurau anulate in aceasta dimineata pe site-ul aeroportului nu au avut drept cauza disfunctionalitatea SITA", spune CNAB.De asemenea, surse din interiorul TAROM au afirmat ca si operatorul national a avut intarzieri la decolarea aeronavelor, intarzieri care au fost de 15 - 30 de minute. In plus, acestea au precizat ca anularile de curse care apar pe tabela aeroportului nu au legatura cu disfunctionalitatea SITA.Blue Air a consemnat intarzieri la decolare de maximum 30 de minute.