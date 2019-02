Statul italian face eforturi uriase pentru a salva Alitalia, desi compania a fost mai mereu pe pierderi

Di Maio, care este si ministrul Industriei, a vorbit la Roma cu reprezentantii sindicatelor, dupa ce miercuri Guvernul a anuntat ca este dispus sa participe la crearea unei "noi Alitalia".Alitalia, companie care a inregistrat profit doar de cateva ori in cei 70 de ani de existenta, a fost plasata sub administrare speciala in mai anul trecut, dupa ce salariatii au respins un plan de restructurare ce viza reducerea efectivelor si salariilor. In 2015, un studiu realizat de banca italiana Mediobanca a aratat ca repetatele ajutoare de stat pentru Alitalia, in perioada 1974-2014, i-au costat pe platitorii de taxe aproximativ 7,4 miliarde de euro.Trezoreria ar putea prelua o participatie de peste 15%, in timp ce Ferrovie dello Stato ar putea lua o parte si mai mare, a declarat Di Maio, sustin sursele."Interventia publica are ca obiectiv protejarea intereselor Italiei, drepturile muncitorilor si locurile de munca", a spus vicepremierul italian, conform informatiilor furnizate de un membru de sindicat prezent la intalnire.FS a anuntat miercuri ca va incepe negocierile cu Delta Air Lines si easyJet pentru a schita un plan de salvare pentru Alitalia. Acest plan ar trebui prezentat pana in 31 martie, ar fi declarat joi Di Maio.In decembrie, Guvernul de la Roma a acceptat sa extinda pana in data de 30 iunie 2019 termenul limita pentru achitarea imprumutului de stat acordat Alitalia, in valoare de 900 de milioane de euro, menit sa mentina operatorul aerian pe linia de plutire, in timp ce se cauta un posibil cumparator.Procesul de vanzare al Alitalia, la care compania Etihad Airways din Abu Dhabi detine o participatie de 49%, a fost intarziat din cauza incertitudinilor provocate de alegerile generale.Anul trecut, administratorii Alitalia au acceptat oferta de achizitionare din partea Ferrovie dello Stato.Operatorul aerian german Lufthansa a confirmat recent ca nu este interesat sa participe la eforturile de restructurare a Alitalia. Printre companiile aeriene care si-au exprimat in trecut interesul in achizitionarea anumitor parti din Alitalia se afla operatorii low-cost EasyJet si Wizz Air.Odata un jucator important in industria transportului aerian european, in ultimii ani Alitalia a avut de suferit de pe urma competitiei trenurilor de mare viteza si a transportatorilor low-cost, care au diminuat cota de piata si profiturile sale.Alitalia are aproximativ 9.200 de angajati in regim full-time si alti 1.600 sunt plasati intr-o schema temporara sustinuta de stat. Orice reducere permanenta de personal ar fi un subiect sensibil intr-o tara cu o rata ridicata a somajului.