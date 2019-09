Sute de zboruri ale British Airways au fost anulate in a doua zi de greva

In total, vor fi afectati 195.000 de clienti in cele doua zile ale miscarii e protest, avertizeaza British Airways. Este una din cele mai mari greve din istoria aviatiei si prima a pilotilor BA.Conform datelor de la Asociatia pilotilor de la British Airways (BALPA), o zi de greva costa operatorul aerian aproximativ 40 de milioane de lire sterline (49 de milioane de dolari) . In iulie, pilotii au refuzat oferta British Airways ce prevedea o crestere a salariilor de 11,5% in urmatorii trei ani.Reprezentantii British Airways au declarat: "Ramanem pregatiti si dispusi sa reluam negocierile". Greva va afecta si zborurile Londra - Bucuresti (cu retur).Majoritatea celor 850 de zboruri zilnice programate de British Airways sunt anulate, iar pasagerii vor fi redirectionati sau vor primi compensatii. O a doua greva a pilotilor este planificata in 27 septembrie.Reprezentantii BALPA sustin ca British Airways ar trebui sa imparta un procent mai mare din profituri cu pilotii sai. BA sustine ca miscarea de proteste este nejustificata, iar oferta salariala este corecta.British Airways, detinut de grupul hispano-britanic IAG, are peste 40 de milioane de clienti pe an si zboruri catre peste 70 de tari.