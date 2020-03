TAROM, despre caderea de sistem: Cursele erau anulate de acum 2 saptamani

De asemenea, TAROM precizeaza ca pasagerii care ar fi trebuit sa plece cu acele curse au fost anuntati din timp si au fost distribuiti pe alte curse, astfel incat sa nu le fie afectate calatoriile."Compania TAROM precizeaza ca din cauza disfunctionalitatii sistemului de suport pentru servicii check-in ale Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, in dimineata zilei de 6 martie 2020, cursele TAROM au inregistrat intarzieri de pana la 30 de minute. De asemenea, in acest context, subliniem ca nu a fost anulat niciun zbor. Dintr-o eroare informatica, pe site-ul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti au aparut informatii referitoare la curse TAROM anulate. Mentionam faptul ca acele curse au fost anulate comercial din planul de zbor cu mai mult de doua saptamani inainte de data de 6 martie 2020. Pasagerii au fost anuntati din timp, au fost protejati si au fost reacomodati pe alte curse, astfel incat sa nu le fie afectate calatoriile. Va mentionam ca pe display-ul fizic din Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti au fost afisate corect informatiile cu privire la cursele TAROM din ziua de 6 martie 2020", se mentioneaza in comunicat.Cursele mai multor companii aeriene au inregistrat intarzieri la decolare, vineri dimineata, dupa ce Sistemul International de Telecomunicatii Aeronautice SITA - sistemul de suport pentru servicii check-in - nu a mai functionat, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB)."Precizam ca pentru data de 6 martie 2020, SITA a avut programata o operatiune de upgrade, care a presupus restartarea controlata a tuturor echipamentelor, intr-un interval orar care sa nu afecteze traficul aerian. Operatiunea a inceput la ora 00:30. In jurul orei 04:00, a fost inregistrata o disfunctionalitate, fiind informate in acest sens toate companiile aeriene si agentii de handling pentru aplicarea masurilor care se impun. S-a intervenit operativ si sistemul a fost repus in functiune, iar incepand cu ora 8:12, procesarea pasagerilor pe aeroport se desfasoara in conditii normale. Precizam faptul ca operatiunile de upgrade la sistemele aeronautice se efectueaza regulat, avand ca obiectiv siguranta pasagerilor care utilizeaza transportul aerian", spune CNAB.Potrivit sursei citate, din totalul de 40 de zboruri programate pentru decolare vineri dimineata, doar patru curse au inregistrat intarzieri de pana la 60 de minute."Subliniem faptul ca zborurile care figurau anulate in aceasta dimineata pe site-ul aeroportului nu au avut drept cauza disfunctionalitatea SITA", a aratat CNAB.