TAROM ieftineste rutele interne cu 20%, de Centenar

"Este un gest firesc de apreciere fata de momentul istoric pe care dorim sa il marcam alaturi de toti romanii. De Centenar, TAROM a deschis sapte noi rute interne, conectand astfel toate regiunile istorice ale Romaniei. Suntem motivati de angajamentul pe care compania nationala il are in fata romanilor. Dorim, din nou, sa fim uniti, oriunde am fi", a afirmat Werner Wolff, director general al TAROM.Oferta de Centenar lansata de TAROM este valabila pentru toate biletele cumparate pe rutele interne operate de companie, reducerea fiind de 20%.Biletele sunt disponibile pentru vanzare atat pe site-ul www.tarom.ro, cat si prin agentiile proprii si cele autorizate din tara si de peste hotare.