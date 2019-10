TAROM reduce tarifele la bilete pentru anumite destinatii

Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, o prima categorie de tarife porneste de la 119 de euro (calatorie dus-intors, cu toate taxele incluse) pe rutele Bucuresti - Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chisinau, Hamburg, Tbilisi si Tel Aviv.De asemenea, incepand de la pretul de 139 de euro (dus-intors, cu toate taxele incluse) se poate calatori intre Bucuresti si Budapesta, Sofia, Praga, Belgrad, Stockholm, Amsterdam, Bruxelles, Erevan si Salonic, in timp ce la tarife pornind de la 159 de euro (dus-intors, cu toate taxele incluse) se poate ajunge din Capitala la Paris, Cairo, Amman, Beirut, Barcelona, Madrid si Londra.Perioada minima de sedere la destinatie este de doua zile sau noaptea de sambata spre duminica, iar perioada maxima de sedere la destinatie este de 14 zile, precizeaza compania.Conform operatorului, numarul de locuri este limitat, iar oferta se supune unor termene si conditii, precum: valabilitate doar pe curse operate cu avioane TAROM si doar pe destinatiile mentionate anterior; rezervarea si emiterea trebuie efectuate in acelasi timp, mai putin in cazul rezervarilor efectuate pe site-ul companiei aeriene pentru care a fost bifata optiunea de plata in agentie in termen de maxim 48 de ore; reducere de 10% pentru tariful fara loc pentru primul infant pana la varsta de 2 ani. Modificarea datelor de calatorie poate fi facuta doar cu plata diferentei pana la tariful disponibil si aplicabil pe noile date de calatorie, plus o penalizare de 50 euro/echivalentul monedei de plata. Rambursarea biletelor achizitionate nu este permisa.In plus, toti pasagerii zborurilor TAROM beneficiaza de transport gratuit al bagajului de cala in limita maxima de 23 kg +10 kg bagaj de mana, check-in gratuit in aeroport, la kiosk, online si pe mobil, catering la bord, insotit de racoritoare si ceai sau cafea.Biletele sunt disponibile pentru vanzare atat pe site-ul www.tarom.ro/oferta-de-toamna, cat si prin agentiile proprii si cele autorizate din tara si de peste hotare.