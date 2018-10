Tarom scoate la vanzare bilete cu 99 de euro, dus-intors

Conform unui comunicat al companiei, pentru a beneficia de oferta, cei interesati trebuie sa cumpere bilete prin aplicatia TAROM sau pe www.tarom.ro in perioada 3-10 octombrie. Cu biletele achizitionate la preturile promotionale se poate calatori in in intervalul 1 noiembrie - 15 decembrie 2018 si dupa 15 ianuarie 2019.Pretul unic de 99 de euro, dus-intors, cu toate taxele incluse, vizeaza cursele intre Bucuresti si Atena, Istanbul, Roma, Salonic, Tbilisi, Odesa, intre Timisoara si Stuttgart si intre Sibiu si Stuttgart.De asemenea, la pretul de 119 euro, dus-intors, cu toate taxele incluse, pot fi achizitionate bilete intre Bucuresti si Budapesta, Chisinau, Larnaca, Frankfurt, Hamburg, Munchen, Viena, intre Sibiu si Munchen, intre Iasi si Tel Aviv, iar la pretul de 139 euro intre Bucuresti si Belgrad, Stockholm, Barcelona, Londra, Praga, Tel Aviv, Amsterdam, intre Iasi si Luton.Pentru cursele intre Bucuresti si Amman, Nisa, Paris, Madrid, Beirut, Bruxelles, pretul unic este de 159 euro, dus-intors, cu toate taxele incluse.