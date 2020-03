TAROM suspenda de joi zborurile catre si dinspre Madrid si Barcelona

"Dragi pasageri, vom suplimenta capacitatea pentru zborurile din 18 martie, pe relatia Barcelona - Bucuresti, pentru a aduce cat mai multi dintre dumneavoastra acasa. Din 19 martie, zborurile pe rutele Bucuresti - Madrid/Barcelona vor fi suspendate, conform restrictiilor impuse de autoritatile romane, pentru limitarea pandemiei COVID-19. Calatoriile viitoare pot fi reprogramate fara taxe de modificare sau puteti solicita rambursarea sumelor platite", a anuntat compania pe pagina de Facebook.Compania mai precizeaza ca masurile dispuse la nivel global pentru prevenirea raspandirii noului virus si limitarea epidemiei se rasfrang si asupra planului de zbor al TAROM, iar una dintre masurile luate este suspendarea temporara a zborurilor catre anumite destinatii."Siguranta pasagerilor si a echipajelor TAROM au fost si vor ramane intotdeauna principalul nostru obiectiv. De aceea, vom pastra in operare doar zborurile care sunt considerate sigure si din punct de vedere al limitarii epidemiei de COVID-19, adaptandu-ne continuu la reglementarile autoritatilor din domeniu, si, in masura in care acestea ne vor permite, vom mentine deschise ori vom redeschide, cat mai multe dintre rutele pe care TAROM opereaza in mod curent", precizeaza reprezentantii companiei.