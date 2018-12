Tot mai multe companii aeriene sunt chemate in instanta pentru compensatii neplatite pasagerilor romani

Principala scuza ce ar putea fi invocata de companiile aeriene este existenta unor circumstante extraordinare care ar fi cauzat intarzierea sau anularea zborurilor. Acestea sunt instabilitatea politica, conditii meteorologice, riscuri legate de siguranta pasagerilor sau greve care afecteaza operatiunile transporatorului aerian. Practica judiciara a demonstrat insa ca acestea sunt doar motive menite sa descurajeze pasagerii de la a-si cere drepturile, motiv pentru care FlightClaim.ro colaboreaza cu o echipe de avocati din Romania dar si din alte tari europene, care sa preia toate cazurile de refuz sau intarziere de plata din partea companiilor aeriene.

Unele companii aeriene platesc doar in baza unei hotarari judecatoresti, cu recunoasterea pretentiilor inainte de primul termen de judecata (pentru a evita adaugarea cheltuielilor de judecata) .

Unele companii aeriene invoca neprezentarea pasagerului la imbarcare, in special in cazul celor cu check-in online si bagaj de mana care nu se prezinta la ghiseul de check-in pentru a li se inregistra prezenta la aeroport, dupa ce au aflat ca zborul este anulat sau intarziat foarte mult.

Proportional a crescut si numarul proceselor intentate companiilor aeriene care intarzie sa plateasca sumele cuvenite pasagerilor indreptatiti la acestea.Echipa juridica a FlightClaim.ro a deschis in ultimele doua luni peste 25 procese in instanta impotriva companiilor aeriene prezente in Romania, pentru compensatii neplatite pasagerilor romani, fara niciun cost pentru pasagerii afectati.In total, in prezent sunt deschise un numar de 67 de dosare, impotriva a 14 operatori de transport aerian. Solutia apelarii la instantele judecatoresti se abordeaza doar atunci cand compania aeriana refuza sau intarzie sa plateasca sumele cuvenite pasagerilor, iar pasagerii sunt 100% indreptatiti sa primeasca compensatii pentru intarzieri sau anulari de zboruri.FlightClaim.ro, impreuna cu echipa de avocati cu care lucreaza, formuleaza cererea de chemare in judecata si urmeaza toti pasii pentru finalizarea procesului judiciar, care poate dura pana la 4 luni in prima instanta, pentru obtinerea unei hotarari executorii.Toate dosarele finalizate pana in acest moment au avut rezultate pozitive si pasagerii si-au primit compensatiile de pana la 600 de euro de persoana, compania aeriana fiind cea care suporta si cheltuielile de judecata avansate de catre FlightClaim.ro."Experienta in domeniu ne ajuta sa anticipam si sa invalidam in instanta apararile companiilor aeriene, astfel ca suntem increzatori ca vom pastra si in continuare procentul de 100% al cazurilor castigate in instanta", a declarat avocatul FlightClaims EU."Majoritatea problemelor pornesc de la informarea precara a pasagerilor cu privire la drepturile lor. Este complicat pentru o persoana fizica sa dea in judecata si sa se lupte in instanta cu marile companii aeriene si de aceea la FlightClaim.ro oferim gratuit acest serviciu de reprezentare judiciara pentru situatiile in care compania aeriana nu recunoaste dreptul la compensatie al pasagerului si tergiverseaza solutionarea cererii formulate de FlightClaim.ro in numele acestuia. De cele mai multe ori nu se ajunge la pronuntarea unei decizii judecatoresti, compania aeriana acceptand sa plateasca pentru a evita adaugarea cheltuielilor de judecata." a declarat Cees Werff, director general al firmei olandeze Claims Corporation Network, care detine brandul FlightClaim in toata Europa, inclusiv FlightClaim.ro care ii asista pe pasagerii din Romania.In functie de durata intarzierii, pasagerii sunt eligibili la compensatii intre 250 si 600 de euro/persoana, plus alte cheltuieli.Sub 10% dintre pasagerii afectati de zboruri anulate, intarziate sau carora le-a fost refuzata imbarcarea se preocupa sa solicite compensatia de 250, 400 sau 600 de euro de la companiile aeriene sau prin firmele specializate. Acest procent extrem de mic se datoreaza slabei cunoasteri a drepturilor pasagerilor, dificultatilor de a intra in contact direct cu compania aeriana sau, pur si simplu, lipsei de timp. Procesul FlightClaim.ro de obtinere a compensatiei este foarte simplu: pasagerul nu plateste nimic, trimite detaliile zborului catre FlightClaim.ro, pe care o imputerniceste pentru obtinerea compensatiei, iar FlightClaim.ro se ocupa de tot procesul cu compania aeriana.