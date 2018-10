Stiai ca poti sa primesti compensatii de pana la 3.000 de euro pentru bagajele pierdute sau deteriorate?

Cifrele arata ca mai mult de 73% dintre pasagerii europeni nu aplica pentru compensatii legate de pierderea, intarzierea sau deteriorarea bagajului, cand acest lucru se intampla din cauza companiilor aeriene. Conform legii, respectiv conventiei de la Montreal, semnata si de catre Romania, in cazul in care operatorul aerian este vinovat de acest lucru, pasagerul este indreptatit sa ceara compensatii care pot ajunge la 3.000 de euro.La nivelul Europei, bagajele a 44% dintre pasageri au fost intarziate, pierdute sau deteriorate. Studiul AirHelp arata ca cele 3 motive principale pentru care pasagerii nu aplica sunt urmatoarele: nu stiu ca au dreptul la compensatii (31%), nu stiu ce drepturi au in relatia cu operatorii aerieni (26%) si nu se deranjeaza sa completeze o astfel de cerere (24%) . Practic, se observa ca la nivel national si european, pasagerii nu cunosc Conventia de la Montreal si nu sunt constienti de drepturile pe care le au.Indiferent daca un pasager zboara pe destinatii din Romania sau in una dintre cele 120 de tari care au ratificat Conventia de la Montreal, daca intampina probleme legate de bagajul sau, pe durata calatoriei, are dreptul la compensatii.Suma maxima oferita pentru un bagaj la cala pierdut sau deteriorat este cuprinsa intrePentru a putea obtine compensatia, pasagerul trebuie sa reclame pierderea sau deteriorarea bagajului inainte de a pleca de la aeroport. Daca exista un bagaj ale carui bunuri depasesc 1.131 de SDR ('moneda' stabilita prin conventie de catre FMI, 1 SDR = 0,85 euro), pasagerul trebuie sa notifice compania aeriana inainte de check in, pentru a putea obtine o compensatie mai mare."Companiile aeriene trebuie sa se straduiasca mai mult si sa-si educe pasagerii. In conditiile in care operatorii cresc taxele aferente imbarcarii bagajelor, majoritatea nu stie ca sunt 120 de state care au ratificat conventia, inclusiv Romania, motiv pentru care cetatenii lor au dreptul la compensatii. Studiul nostru arata ca pasagerii au inca foarte multe lucruri de invatat cand vine vorba de drepturile lor. Tocmai acest lucru ne-a determinat sa lansam AirHelp, pentru a veni in sprijinul si educarea pasagerilor", spune Laura Kauczynski, reprezentant AirHelp.Studiul realizat de AirHelp mai arata arata ca pasagerii sunt nesatisfacuti de companiile aeriene, 37% dintre ei afirmand ca acestea ii trateaza urat. Mai mult, 1 din 5 pasageri afectati de intarzierea sau anularea cursei este abandonat de catre compania aeriana in aeroport sau nu ii sunt oferite destule informatii cu privire la zborul sau. Astfel, din totalul pasagerilor care aplica pentru compensatii, 66% dintre ei reusesc sa le si primeasca.AirHelp este liderul mondial in obtinerea de compensatii, ajutand pasagerii sa inteleaga care sunt drepturile lor si sa primeasca despagubiri pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste sapte milioane de pasageri sa primeasca despagubiri in valoare de 800 de milioane de euro.