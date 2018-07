Un incident de securitate intr-un aeroport european ar putea costa peste 1 milion de euro

Sambata, politia a evacuat si inchis terminalul 2 al aeroportului dupa ce o femeie in varsta de 40 de ani a trecut de barierele de securitate fara sa fie verificata de personal.Sambata si duminica, aproape 330 de curse au fost anulate din cauza incidentului, fiind afectati 32.000 de pasageri. Circa 2000 de pasageri si-au prelungit fara voie escala petrecandu-si noaptea de sambata spre duminica in aeroport in paturi de campanie sau la hotelurile din apropiere.Nu se stie deocamdata cine si cum va raspunde pentru daunele produse, daca acestea vor fi suportate de aeroport (al doilea cel mai mare din Germania) sau de companiile aeriene, mentioneaza dpa.