Una din pistele aeroportului Otopeni va fi inchisa complet pentru modernizare. Cat vor dura lucrarile

"Vor fi perioade cu pista inchisa partial, urmand ca ultima portiune pista sa fie inchisa complet, traficul desfasurandu-se numai pe pista 1", a afirmat directorul CNAB.Acesta a semnat, vineri, contractul privind modernizarea pistei 2 a Aeroportului Henri Coanda, impreuna cu reprezentantul executantului, Klaus Bleckenwegner, administratorul Porr Construct SRL.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a estimat ca pista numarul 2 a Aeroportului Henri Coanda va fi modernizata in zece luni si jumatate."Graficul este unul simplu, doua luni si jumatate proiectare, opt luni executie, deci acesta este graficul in care trebuie sa se incadreze constructorul. (...) Deci in zece luni jumatate acest obiectiv va fi modernizat", a comentat ministrul Transporturilor.In cadrul evenimentului de semnare a contractului, reprezentantii Ministerului Transporturilor si ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti nu au dat detalii despre data la care vor incepe lucrarile de modernizare.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat multumit ca semnarea contractului are loc la mai putin de doua luni de la depunerea ofertelor."Iata ca unul din principalele lucruri pe care (noul director al CNAB, George-Alexandru Ivan, n.red.) a reusit sa le deblocheze si sa le urneasca din loc a fost modernizarea pistei 2, la care stim ca ultimele lucrari capitale s-au facut in anul 1997, in rest s-au facut reperatii curente pana in 2017. Au fost depuse ofertele pentru aceasta procedura de modernizare a pistei undeva in luna aprilie. Iata ca s-a reusit in mai putin de doua luni de zile sa ajungem la semnarea contractului intre CNAB si firma desemnata castigatoare, SC Porr Construct SRL, o firma care a lucrat bine in Romania", a comentat ministrul Transporturilor.