Wizz Air a scos din functiune aeronava cu care a calatorit italianul diagnosticat cu coronavirus

In prezent o alta aeronava din flota Wizz Air a fost alocata pentru a opera zborul W6 3762 Bologna - Craiova, care este reprogramat pe 26 februarie."Wizz Air este in legatura cu autoritatile relevante cu privire la masurile viitoare necesare pentru a mentine in siguranta echipajul si pasagerii care au calatorit impreuna cu pasagerul infectat de coronavirus in siguranta. Securitatea si sanatatea pasagerilor si a echipajului nostru raman prioritatea noastra, iar WIZZ va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca acestea raman protejate", spun reprezentantii operatorului aerian.Un cetatean italian in varsta de 71 de ani, depistat recent ca infectat cu virusul COVID-19, a fost in Romania, la Craiova, intre 18 si 22 februarie, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe (MAE)."Autoritatile romane au activat protocoalele necesare in acest tip de situatie, urmand a fi declansata o ancheta epidemiologica si dispuse masurile de carantina sau izolare, dupa caz", precizeaza sursa citata.Potrivit MAE, barbatul are cetatenie italiana si in timpul sederii sale in Romania a vizitat rudele sotiei sale, cetatean roman, si a avut mai multe intalniri de afaceri.