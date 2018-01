Wizz Air isi deschide baza de operatiuni in Austria: 69 de zboruri pe saptamana de pe aeroportul din Viena

Noile rute Wizz Air de la Viena

WIZZ isi va deschide baza austriaca cu o aeronava Airbus A320 in iunie, care va fi urmata de alocarea a doua alte aeronave Aribus A321 in noiembrie. Baza de la Viena se extinde rapid, astfel ca Wizz Air va opera in totaldin capitala austriaca in 2018.Baza reprezinta o investitie Wizz Air in valoare dedirecte, in cadrul companiei, se arata intr-un comunicat de presa al companiei.Noile rute vor conecta Viena cu Gdansk, Tuzla si Varna din aprilie, cu Bari, Malta, Roma, Valencia si Tel Aviv din iunie si cu Billund, Bergen, Dortmund, Kutaisi, Larnaca, Nis, Ohrid, Tenerife si Salonic din noiembrie.Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com, cu tarife incepand de la(tarife pentru un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse).In 2018, Wizz Air va oferi, operand, pana la finalul anului.", a declaratPrin adaugare capitalei Austriei in reteaua de rute in permanenta evolutie, Wizz Air conecteaza in prezentsi le ofera clientilor tarife foarte reduse si o experienta prietenoasa, de calitate, la bordul uneia dintre cele mai tinere si mai eficiente flote din Europa, se mai arata in comunicatul companiei.Recrutarea echipajului local pentru cea mai noua baza Wizz Air a inceput deja, iar compania organizeaza open days pentru toti cei interesati de o cariera la inaltime la WIZZ.Evenimentul Open Days pentruva avea loc pe 12 si 13 ianuarie de la ora 9:00 la Roomz Hotel Vienna, (Paragonstrasse 1, 1110 Viena, Austria).Candidatii sunt rugati sa scrie la pilotrecruitment@wizzair.com pentru inregistrare si mai multe informatii.Detaliile pentru Cabin Crew Open Days vor fi publicate zilele urmatoare pe pagina de recrutare WIZZ Cabin crew este cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, care opereaza o flota de 88 de aeronave Airbus A320 si A321 si ofera mai mult de 550 de rute de la 28 de baze, ce asigura conexiunea intre 145 de destinatii din 44 de tari.La Wizz Air o echipa de peste 3.500 de profesionisti in aviatie livreaza servicii superioare si tarife foarte scazute, ceea ce face ca Wizz Air sa fie alegerea preferata a 28,2 milioane de pasageri in 2017.Wizz Air este listata la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ si este inclusa in calculul indicilor FTSE 250 si FTSE All-Shares.Wizz Air este membra a Asociatiei Internationale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referinta la nivel global in ceea ce priveste recunoasterea sigurantei companiilor aeriene.Wizz Air a fost numita recent "European Airline of the Year 2017" de Aviation 100, o publicatie anuala renumita care recunoaste cele mai performante companii din domeniul aerospatial.