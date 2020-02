Wizz Air reduce cu 60% zborurile catre Italia, inclusiv cele din Romania

Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu 60%."Pasagerii cu rezervari afectate de aceasta modificare sunt informati in mod automat cu cel putin 14 zile inainte de data calatoriei si li se ofera alternative de zbor pe alte rute, in cele mai apropiate date posibil.Clientii care au rezervat direct prin intermediul wizzair.com sau aplicatia pentru mobil vor primi o notificare prin email, in care li se ofera modificarea gratuita a rezervarii, rambursarea integrala a banilor achitati sau 120% din suma platita sub forma de credit de companie", precizeaza operatorul aerian.Conform programului provizoriu de zbor, de pe aeroportul din Cluj-Napoca, frecventa saptamanala a curselor catre Milano Bergamo va scadea de la 7 la 2, catre Bologna de la 3 la 1, catre Bari de la 2 la 1, catre Roma Ciampino de la 4 la 1, iar catre Treviso de la 2 la 1 (in perioada 11 - 25 martie), respectiv de la 3 la 1, in intervalul 25 martie - 2 aprilie.In acelasi timp, pe ruta Craiova - Milano Bergamo, numarul zborurilor programate va scadea de la 4 la 2, in perioada 11 - 18 martie, de la 5 la 2 - in perioada 18 - 25 martie, respectiv de la 7 la 2 intre 25 martie si 2 aprilie.De asemenea, Wizz Air nu va mai opera niciun zbor de la Craiova catre Bologna in perioada 11 martie - 2 aprilie, in timp ce pentru destinatia Roma Ciampino va opera doar un zbor pe saptamana in intervalul mentionat.Incepand cu 11 martie, timp de trei saptamani, compania aeriana va avea programate doar cate doua curse/saptamana din Iasi spre Milano Bergamo, precum si cate un singur zbor catre Treviso, Bologna, Roma Ciampino si Catania.In ceea ce priveste rutele din Suceava, programul include doar cate doua curse saptamanale cu destinatia Milano Bergamo, cate una catre Roma Ciampino si niciuna spre Bologna.Cate doua zboruri saptamanale sunt pe orarul Wizz Air de la Timisoara catre Milano Bergamo, in timp ce spre Bologna, Bari, Roma Ciampino si Treviso va fi disponibil doar cate o cursa.Din Bucuresti, incepand din 11 martie, vor decola patru curse/saptamana catre Milano Bergamo, cate doua spre Bologna si Bari, trei spre Roma Ciampino, cate doua cu destinatia Treviso (in perioada 11 - 25 martie), respectiv patru - in intervalul 25 martie - 2 aprilie, dar si cate o cursa spre Catania, Napoli, Pisa si Torino.Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, ofera mai mult de 700 de rute de la 25 de baze, ce asigura conexiunea intre 155 de destinatii din 45 de tari.