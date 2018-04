ASF infiinteaza InsurTech Hub pentru sustinerea inovatiei tehnologice in asigurari

incurajarea tehnologiilor inovatoare in favoarea consumatorilor, a dezvoltarii mijloacelor de reglementare si supraveghere si a dezvoltarii pietei asigurarilor, in ritm cu evolutiile in domeniu inregistate de alte tari europene;

monitorizarea dezvoltarilor tehnologice inovatoare din perspectiva:

reglementarilor actuale si a celor necesare a fi aplicate in viitor,

conduitei companiilor care promoveaza astfel de solutii,

entitatilor care utilizeaza tehnologii si solutii inovatoare.

sustinerea dezvoltarilor tehnologice inovative in mod controlat si in avantajul consumatorilor cu protectia drepturilor si intereselor acestora din perspectiva identitatii digitale, a activelor dematerializate pe care le detin si a datelor cu caracter personal;

identificarea riscurilor cibernetice si propunerea de masuri de gestionare a acestora;

crearea unui cadru de testare si suport pentru companiile care dezvolta solutii inovatoare in avantajul consumatorilor, pentru largirea penetrarii asigurarilor si pentru cresterea calitatii serviciilor si a reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizarii.

In vederea sustinerii dezvoltarii controlate a activitatilor de inovatie din punct de vedere tehnologic pe piata asigurarilor, care sunt din ce in ce mai frecvente la nivel mondial, atat EIOPA (Autoritatea Europeana in Asigurari si Pensii Private), cat si o serie de autoritati nationale de reglementare si supraveghere financiara si-au constituit echipe dedicate (grupuri de lucru) FinTech/InsurTech.Acestea se ocupa de colectarea informatiilor, de dezvoltarea de competente si de expertiza, de oferirea de suport celor interesati, in cadrul diferitelor structuri ale autoritatilor.Grupurile de lucru sunt responsabile cu analizarea fenomenelor tehnologice si a activitatilor generate de acestea in domenii precum: riscurile cibernetice, Big Data, Internet of Thinks, Blockchain, telematics, utilizarea robotilor pentru recomandari, inteligenta artificiala etc."Pentru a veni in sprijinul pietei asigurarilor in vederea sustinerii nevoilor de aliniere la tendintele europene de implementare a inovatiilor tehnologice, dar si al consumatorilor, in cadrul ASF a fost infiintat grupul de lucru InsurTech Hub compus din reprezentanti ai ASF, ai societatilor de asigurare, ai intermediarilor in asigurari, ai companiilor IT interesate, precum si din reprezentanti ai asociatiilor din domeniul asigurarilor si din domeniul IT", a declarat domnul Leonardo Badea, presedintele ASF.La randul sau, Vicepresedintele ASF, domnul Cornel Coca Constantinescu, afirma ca scopul principal al grupului de lucru InsurTech Hub il constituie asigurarea cadrului institutional al colaborarii dintre partile implicate in vederea sustinerii dezvoltarii controlate a activitatilor de inovatie in asigurari, din punct de vedere tehnologic (InsurTech), inclusiv prin stimularea de proiecte in domeniu."InsurTech va acoperi si zona de RegTech cu identificarea de solutii eficiente de utilizare a inovatiilor tehnologice, fiind conectat cu strategia EIOPA in domeniu", a precizat Vicepresedintele ASF.Conform regulamentul de organizare si functionare a grupului de lucru InsurTech Hub, aprobat de Consiliul ASF, in data de 17.04.2018, principalele obiective ale acestuia sunt:"InsurTech Hub va reprezenta o platforma pentru cei care doresc sa dezvolte noi servicii si produse de asigurari, centrate pe interesele asiguratilor, fie ca sunt societati de asigurari, fie ca sunt brokeri, care au un mare potential inovativ, fie ca sunt start-up-uri sau companii romanesti de tehnologie. Hub-ul va asigura conexiunea cu initiativele europene in domeniu", a declarat domnul Calin Rangu, coordonatorul InsurTech Hub si vicepresedinte InsurTech Task Force al EIOPA.In economia globalizata si digitalizata, inovatia tehnologica este o sursa de stabilitate si de crestere economica cu o orientare catre interesele asiguratilor. Rezultatele inovatiei tehnologice, Big Data, Blockchain, inteligenta artificiala au potentialul de a dezvolta in mod semnificativ sectorul financiar, inclusiv cel al asigurarilor.In acest context, exista provocari tot mai ambitioase pentru societatile de asigurare, care trebuie sa-si adapteze modelele de afaceri la noile tehnologii, dar si pentru autoritatile de supraveghere, care trebuie sa asigure atat un cadru legislativ si de supraveghere corespunzator, centrat pe protectia consumatorilor, cat si pe stabilitatea financiara, permitand partilor interesate, inclusiv asiguratilor, valorificarea in mod corespunzator a avantajelor inovatiei financiare.