Catastrofele naturale din 2017 au generat costuri mai mari ca niciodata pentru asiguratori

Anul trecut, catastrofele naturale au provocat pierderi economice in valoare de 330 milliarde de dolari, aproape dublu fata de 175 miliarde de dolari in 2016 si totodata cele mai mari pierderi dupa cele de 354 miliarde de dolari inregistrate in anul 2011, sustine Munich Re.Industria asigurarilor a acoperit doar 41% din pagube, un nivel record de 135 de miliarde de dolari, adauga grupul german de reasigurari.", a comentat Torsten Jeworrek, membru in consiliul de administratie al Munich Re.In total, 710 de evenimente climatice sau geologice extreme au fost inregistrate in 2017, un rezultat net superior celor 605 de evenimente constatate, in medie, in ultimii zece ani.De asemenea, catastrofele naturale au provocat anul trecut decesul a 10.000 de persoane, cu putin peste cele 9.650 de decese inregistrate in 2016, dar dincolo de media din ultimii zece ani care este de 60.000 de victime pe an.Munich Re mentioneaza catastrofele naturale care s-au abatut asupra SUA, care au reprezentat jumatate din totalul pagubelor constate, mai mult decat media de 32% pe termen lung, din cauza uraganelor Harvey, Irma si Maria.Cele mai mari pierderi din 2017, aproximativ 85 de miliarde de dolari, sunt estimate a fi provocate de uraganul Harvey. Urmeaza uraganul Irma care a lovit Florida si a provocat pagube de 32 de miliarde de dolari, uraganul Maria care a devastat Insulele Caraibe si incendiile de padure din California.In Europa, temperaturile anormal de scazute din luna aprilie au provocat pagube de 3,6 miliarde de dolari in agricultura, dintre care doar 650 milioane de euro au fost acoperite de asiguratori. In Asia, musonul a provocat decesul a 2.700 de persoane si pagube de 3,5 miliarde de dolari.Luna trecuta, grupul elvetian Swiss Re a estimat la randul sau ca in 2017 pierderile economice totale provocate de catastrofele naturale sau dezastrele provocate de om au fost de 306 miliarde de dolari, in crestere fata de 188 miliarde de dolari in 2016, iar pierderile acoperite de companiile globale de asigurari sunt estimate la 136 miliarde de dolari, aceasta fiind a treia mare cifra inregistrata vreodata de sectorul asigurarilor.