Presedintele ASF: Numarul politelor RCA a crescut, iar asigurarile de viata sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii ani!

"Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), in anul 2018 s-a consemnat o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 4% comparativ cu anul precedent, iar valoarea indemnizatiilor brute platite s-a diminuat cu 13%", explica presedintele ASF, intr-un comunicat remis Business24.Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte, pe parcursul anului 2018, au inregistrat o crestere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent."Ponderea semnificativa a elementelor de rang 1 in total fonduri proprii eligibile indica faptul ca, la nivel de piata, capitalul detinut de societatile de asigurare din Romania este de foarte buna calitate (preponderent capital propriu).La sfarsitul anului 2018, fondurile proprii eligibile sa acopere SCR au atins nivelul de 5,10 miliarde lei, iar in ceea ce priveste elementele componente, elementele de rang 1 fara restrictii s-au mentinut cu ponderea cea mai mare (89%) ", se mai arata in mesajul ASF.La nivelul intregii piete de asigurari, numarul de contracte de asigurare in vigoare la finalul anului 2018 a fost in crestere fata de anul precedent cu 5% (14.998.578 contracte) . Numarul de contracte de asigurare in vigoare la finalul anului 2018 pentru asigurarile generale reprezinta 89% din totalul numarului de contracte, in crestere cu 8% comparativ cu numarul contractelor in vigoare la finalul anului 2017.Activele totale ale societatilor de asigurare au crescut cu 3,28% in anul 2018 comparativ cu valoarea inregistrata in anul anterior. In anul 2018 s-a continuat imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate. La sfarsitul lunii decembrie a anului 2018 toate societatile de asigurare indeplineau atat cerintele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cat si cerintele minime de capital (MCR).De asemenea, ratele SCR si MCR, calculate la nivelul pietei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile sa acopere cerintele de capital si valoarea totala a necesarului de capital, au inregistrat valori supraunitare.Rata SCR la nivelul pietei s-a situat la un nivel de 1,71, iar rata MCR la o valoare de 3,87. La finalul lunii decembrie 2018 valoarea totala a rezervelor tehnice brute constituite de societatile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 5% fata de sfarsitul anului 2017 (15.636.987.050 lei).Din valoarea totala a rezervelor tehnice brute, 56,07% reprezinta rezerve constituite pentru asigurarile generale, in timp ce 43,93% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurari de viata.Asigurarile de sanatate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise in valoare de 335 milioane lei, in crestere cu aproximativ 60% fata de aceeasi perioada a anului precedent.Numarul de contracte in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare s-a marit cu circa 33%, iar cea mai ridicata pondere este detinuta de asigurarile de sanatate de la nivelul pietei de asigurari generale (95,31%).In anul 2018, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 10,14 miliarde lei, in crestere cu 4,5% fata de valoarea inregistrata in anul 2017.Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale a crescut cu 4,6% in anul 2018 comparativ cu anul precedent, in timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurari de viata a inregistrat o crestere de 4,3%.Asadar, in anul 2018 a continuat dinamica pozitiva a sectorului asigurarilor de viata, iar volumul primelor brute subscrise se mentine la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.