Omniasig doneaza 50.000 de euro pentru dotare a spitalelor de stat cu echipament medical

"Ne confruntam cu o situatie fara precedent si suntem constienti ca, pentru a depasi cu bine aceasta perioada, este nevoie de un efort colectiv, de la fiecare individ in parte, pana la cadre medicale, autoritati si companii din mediul privat", sustin reprezentantii companiei.Omniasig Vienna Insurance Group are un portofoliu de peste 100 produse. Vienna Insurance Group este principalul expert pe piata asigurarilor in Austria precum si in Europa Centrala si de Est.