Air Arabia a comandat 120 de avioane Airbus in valoare de 14 miliarde dolari

Acesta este al doilea mare contract semnat luni de Airbus, dupa ce Emirates a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro."Primul avion este programat sa fie livrat in 2024", a precizat directorul general de la Air Arabia, Adel Al-Ali, cu ocazia Salonului aeronautic international de la Dubai.Intr-un comunicat de presa, Airbus a precizat ca Air Arabia a semnat o comanda ferma pentru 120 de avioane Airbus compusa din 73 de aparate A320neo, 27 de parate A321neo si 20 de aparate A321XLR. "Acesta este un sprijin important pentru familia A320neo care va permite companiei sa intre pe noi piete", a apreciat directorul comercial de la Airbus, Christian Scherer.Air Arabia este o companie aeriana low-cost cu sediul la Sharjah, unul din cele sapte emirate care formeaza Emiratele Arabe Unite. Air Arabia opereaza in prezent o flota de 53 de avioane Airbus A320 si A321. Luna trecuta, Air Arabia a anuntat ca a semnat un parteneriat cu gigantul Etihad Airways din Abu Dhabi pentru a infiinta o noua companie aeriana low-cost cu sediul in Abu Dhabi, fara a oferi alte detalii.