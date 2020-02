Airbus a incheiat anul 2019 cu pierderi de 1,36 miliarde de euro in pofida cresterii livrarilor

Compania a subliniat insa ca, fara aceste elemente exceptionale, profitul sau operational a crescut cu 19% anul trecut pana la 6,9 miliarde de euro iar vanzarile au crescut cu 11% pana la 70,48 miliarde de euro.In contextul in care rivalul american Boeing trece printr-o criza de amploare provocata de imobilizarea la sol a principalului sau model de avion, 737 MAX, dupa doua accidente care au provocat 346 de morti, Airbus a livrat 863 de avioane comerciale in 2019, fata de 800 de avioane in 2018, si pentru 2020 intentioneaza sa livreze "aproximativ 880 de avioane"."Am inregistrat un exercitiu bun in 2019, cu performante financiare solide legate de livrarile noastre de avioane comerciale", a subliniat intr-un comunicat directorul general de la Airbus, Guillaume Faury.In conditiile in care a devansat Boeing, devenind cel mai mare producator mondial de avioane, Airbus a primit anul trecut comenzi pentru 768 de avioane, fata de 747 avioane in 2018. In prezent, valoarea totala a carnetului de comenzi al Airbus se ridica la 471 miliarde de euro, gratie in special comenzilor pentru avioanele din familia A320neo pentru care la finele lunii ianuarie comenzile se ridicau la 6.249 de aparate.Airbus este lider in aeronautica, spatiu si servicii conexe. Airbus ofera cea mai cuprinzatoare gama de avioane de pasageri. Airbus este, de asemenea, lider european in ceea ce priveste productia avioanelor cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai mari companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus furnizeaza cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.