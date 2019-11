Airbus a prezentat proiectul fello'fly, menit sa sporeasca performantele de mediu ale aeronavelor comerciale

Conform unui comunicat al companiei, proiectul fello'fly al Airbus, care a fost inspirat de la zborul pasarilor migratoare, isi propune sa demonstreze viabilitatea tehnica, operationala si comerciala a doua aeronave care zboara impreuna pe distante mari."Prin fello'fly, o aeronava urmaritoare va prelua energia lasata in urma de catre aeronava-lider, zburand prin curentul de aer ascendent pe care prima il creeaza. Acest lucru asigura un efect de portanta suplimentar aeronavei urmaritoare, ceea ce ii permite sa reduca utilizarea motorului si, prin urmare, sa diminueze consumul de combustibil cu aproximativ 5-10% pe calatorie", explica sursa citata.Solutia tehnica la care lucreaza Airbus implica functii de asistenta a pilotului necesare pentru a se asigura ca aeronava urmaritoare ramane pozitionata in siguranta pe directia fluxului de aer lasat in urma de catre aeronava-lider, mentinand aceeasi distanta, la o altitudine constanta.In ceea ce priveste solutia operationala, Airbus lucreaza, in colaborare cu companiile aeriene si furnizorii din domeniul de control al traficului aerian (ATC), pentru a identifica nevoile operationale si solutiile adecvate pentru planificarea si executarea operatiunilor fello'fly."Acest lucru evidentiaza importanta pe care Airbus o acorda activitatilor din intreaga industrie pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor definite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI) si de Comitetul pentru Protectia Mediului Aviatiei (CAEP)", se mentioneaza in comunicat.Airbus urmeaza sa inceapa testele de zbor cu doua dintre aeronavele sale de tip A350 in 2020. Avand in vedere potentialul ridicat al industriei de a avea un impact pozitiv asupra mediului, Airbus vizeaza o cronologie ambitioasa pentru o intrare controlata in serviciu (EIS - Entry-Into-Service), care este de asteptat inainte de mijlocul urmatorului deceniu.Airbus este lider mondial in domeniul aeronautic, al spatiului si al serviciilor conexe. In 2018 a generat venituri de 64 de miliarde de euro si a numarat aproximativ 134.000 de angajati la nivel mondial.