Airbus a raportat zero comenzi in februarie, pe fondul extinderii epidemiei

In schimb, grupul aeronautic european a livrat 55 de aeronave luna trecuta si 86 in primele doua luni ale anului, sub nivelul din 2019. De asemenea, a inregistrat o crestere a vanzarilor pentru gama de avioane A320neo, deoarece operatorii aerieni isi extind capacitatea si adauga noi rute. In ianuarie, Airbus a obtinut 207 de comenzi nete pentru avioane.In contextul in care rivalul american Boeing trece printr-o criza de amploare provocata de imobilizarea la sol a principalului sau model de avion, 737 MAX, dupa doua accidente care au provocat 346 de morti, Airbus a livrat 863 de avioane comerciale in 2019, fata de 800 de avioane in 2018, si pentru 2020 intentioneaza sa livreze "aproximativ 880 de avioane".Airbus este lider in aeronautica, spatiu si servicii conexe si ofera cea mai cuprinzatoare gama de avioane de pasageri. Airbus este, de asemenea, lider european in ceea ce priveste productia avioanelor cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai mari companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus furnizeaza cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.Joi, Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) a avertizat ca veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu o suma cuprinsa intre 63 si 113 miliarde de dolari, in functie de extinderea epidemiei.Anul trecut, veniturile totale ale industriei aeriene s-au situat la 838 de miliarde de dolari.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.