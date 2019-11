Airbus a vandut mai multe aeronave decat Boeing

Luna trecuta, operatorul indian low-cost IndiGo a facut o comanda in valoare de cel putin 33 de miliarde dolari pentru 300 de avioane din familia Airbus A320, aceasta fiind una dintre cele mai importante comenzi primite vreodata de producatorul aeronautic european Airbus din partea unei singure companii aeriene.De asemenea, grupul aeronautic european a anuntat 12 comenzi pentru modelul sau A330neo de la un cumparator neidentificat.In urma acestor acorduri, Airbus a avut in perioada ianuarie-octombrie comenzi pentru 718 de aeronave, sau 542 dupa anulari.Boeing a reportat 170 de comenzi in primele noua luni din acest an, sau 54 dupa anulari. De asemenea, Airbus a livrat 648 avioane in primele 10 luni din 2019.Dar industria aviatica se va confrunta cu dificultati din cauza escaladarii tensiunilor comerciale, a riscurilor geopolitice si a campaniilor activistilor de mediu in favoarea reducerii numarului de zboruri, in special in Europa, avertiza recent Airbus.Luna trecuta, Airbus si-a inrautatit tintele de livrari pentru avioane comerciale in 2019 deoarece grupul aeronautic european se confrunta cu intarzieri de productie la uzina sa din Hamburg.Airbus se asteapta sa livreze in acest an "aproximativ 860 de aeronave", fata de obiectivul precedent de 880-890, a anuntat compania, dupa ce a raportat o crestere de 3% a profitului operational ajustat, la 1,6 miliarde de euro (1,78 miliarde de dolari) in trimestrul trei din 2019.Revizuirea cifrelor privind livrarile si perspectivele "reflecta actiunile initiate pentru a asigura un flux de livrari eficient in urmatorii ani", a afirmat directorul general Guillaume Faury.Veniturile au scazut cu 1%, la 15,3 miliarde de euro in trimestrul trei din 2019, in timp ce profitul net a urcat cu 3%, la 989 milioane de euro.Airbus se confrunta de doi ani cu intarzieri la fabrica sa din Hamburg, unde sunt produse avioanele A321.John Plueger, director general al Air Lease Corp, a afirmat la conferinta Airfinance Journal Asia Pacific 2019 ca situatia de la uzina din Hamburg "in loc sa se imbunatateasca, se inrautateste".Intrebat de comentariile lui Plueger, un purtator de cuvant al Airbus a precizat: "Am ajuns la un acord cu clientii nostri privind viitoarele livrari. Discutiile cu clientii sunt confidentiale".Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215, primul aparat fiind asteptat sa iasa de pe linia finala de asamblare in 2018.