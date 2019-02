Airbus ar putea opri productia celui mai mare avion de pasageri din lume

Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si un pret de catalog de 436 milioane de dolari, Airbus A380 a fost lansat in 2007, insa in prezent viitorul sau este sub semnul intrebarii pe masura ce companiile aeriene se indreapta spre avioanele cu doua motoare si un consum mai mic de combustibil.Conform unor documente consultate de Reuters, Airbus spera sa ajunga la un acord cu operatorul aerian Emirates pentru modele mai mici, cum ar fi A350 sau A330, in timp ce ar putea anunta o comanda de ultim moment pentru A380 de la British Airways."Modelul A380 este elefantul din hangar, va fi imposibil joi sa nu spuna nimic despre acest subiect", a apreciat Sash Tusa, de la Agency Partners. Acesta estima saptamana trecuta ca ar putea fi iminenta oprirea productiei A380.Analistii avertizeaza ca fabricile din Franta si Germania unde se produce aeronava nu vor supravietui probabil dupa anul 2020.Orice eventuala decizie privind oprirea programului A380 dupa doar 12 ani de la intrarea sa in serviciu trebuie aprobata de board-ul Airbus, care se va intalni miercuri.Reprezentantii Airbus nu au dorit sa comenteze informatiile.In iunie, o companie germana de investitii a anuntat ca va dezmembra pentru piese doua avioane A380 superjumbo, dupa ce discutiile pentru gasirea unor noi operatori dispusi sa foloseasca cele doua avioane s-au incheiat fara succes.Decizia companiei Dr Peters Group, proprietarul celor doua avioane, constituie o noua lovitura pentru grupul european Airbus care se straduieste sa mentina interesul pietei pentru acest avion gigant."Psihologic nu este o veste buna pentru Airbus, insa este vorba de un avion foarte mare cu o piata secundara foarte mica", a apreciat analistul Howard Wheeldon.Compania aeriana Singapore Airlines Ltd. a returnat cele doua avioane A380 catre proprietarul lor, Dr Peters Group, la mijlocul lui 2017 dupa ce contractul de leasing pe durata de zece ani a expirat. Intre timp avioanele au fost depozitate la Tarbes in Franta in asteptarea unor noi operatori."Dupa negocieri intense cu diferite companii aeriene precum British Airways, HiFly si IranAir, Dr Peters Group a decis sa vanda avioanele pentru componente si va recomanda aceasta abordare pentru a fi aprobata de investitorii sai", a informat compania germana intr-un comunicat de presa.Urmeaza acum ca avioanele sa fie dezmembrate, iar componente sa fie vandute, proprietarul estimand ca ar putea genera venituri de aproximativ 80 de milioane de dolari pentru fiecare avion din vanzarea componentelor. Motoarele celor doua avioane au fost deja indepartate si inchiriate producatorului Rolls-Royce, iar Dr Peters ar dori sa prelungeasca acest acord.Airbus este un lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta, de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215, primul aparat fiind asteptat sa iasa de pe linia finala de asamblare in 2018.