Airbus ar putea redeveni cel mai mare producator de avioane din lume, dupa criza Boeing

Reprezentantii Airbus nu au dorit sa comenteze informatiile. Luni ar urma sa fie publicate cifrele oficiale privind livrarile in primele sase luni din acest an.Din cele 389 de avioane, 227 au fost livrate in trimestrul doi din 2019. Pentru a-si indeplini tinta de livrari pe 2109, de 880-890 aeronave, Airbus trebuie sa livreze aproximativ 500 de unitati in semestrul doi. Rezultatele de pana acum sunt partial sustinute de avioanele A220 pe care Bombardier l-a vandut anul trecut Airbus.In primul semestru din 2018, livrarile Airbus au scazut cu 1%, la 303 avioane, din cauza problemelor inregistrate la motoarele pentru aeronavele din familia A320neo.Anul acesta, Airbus ar putea redeveni cel mai mare producator de avioane din lume, pentru prima data din 2011. In primele cinci luni din acest an Boeing a livrat 202 aeronave. Grupul aeronautic american a fost puternic afectat dupa ce companiile aeriene au decis sa suspende zborurile avioanelor Boeing 737 MAX din motive de securitate, in urma tragediilor aviatice din Indonezia si Etiopia.Analistii avertizeaza ca Airbus si Boeing s-ar putea confrunta anul acesta cu o reducere a comenzilor din cauza incetinirii economiei globale, a escaladarii tensiunilor comerciale si a incertitudinilor politice.Anul trecut, Airbus a raportat vanzari de 67 de miliarde de euro si a avut aproximativ 129.000 de angajati pe plan global.Surse din industrie au anuntat ca Airbus intentioneaza sa majoreze productia de avioane din familia A320 la 71 pe luna. De asemenea, a afirmat Michael Schoellhorn, Airbus face eforturi pentru eficientizarea fabricilor sale din Europa si ar putea face noi achizitii.Airbus discuta cu grupul canadian Bombardier despre o fabrica scoasa la vanzare in Belfast, Irlanda de Nord. Unitatea produce aripi pentru avioanele A220 pe care Bombardier l-a vandut anul trecut Airbus.In 2018, Airbus a acceptat sa achizitioneze o participatie majoritara la CSeries Aircraft Limited Partnership, divizia grupului canadian Bombardier care produce si vinde avioanele CSeries.In urma preluarii CSeries, Airbus va putea oferi companiilor aeriene atat avioane CSeries, cat si propriile sale aeronave, isi va imbunatati eficienta si va putea reduce semnificativ pretul componentelor, apreciaza analistii.Desi Bombardier va pierde controlul diviziei, unde a investit sase miliarde de dolari pentru dezvoltarea avioanelor, asocierea cu Airbus va fi benefica datorita reducerilor de costuri si a retelei de vanzari mai bune.Airbus este un lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta, de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215.