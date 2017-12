Airbus ar putea renunta la cel mai mare avion de pasageri din lume daca nu obtine o noua comanda din partea Emirates

Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri, Airbus A380, a fost lansat in 2007 insa in acest moment viitorul sau este sub semnul intrebarii din cauza vanzarilor modeste, pe masura ce companiile aeriene se indreapta spre avioanele cu doua motoare si un consum mai mic de combustibil.Incepand din luna martie 2015 si pana in prezent, Airbus nu a vandut niciun singur A380 inregistrand doar anularea comenzilor pentru doua aparate.Ca urmare a reducerii vanzarilor, Airbus a redus ritmul de productie pentru avioanele A380 de la un varf de 30 de unitati pe an pana la opt exemplare pe an in 2019, in speranta ca vanzarile isi vor reveni."Daca nu va veni o noua comanda de la Emirates, Airbus va demara procedurile pentru pune capat productiei de A380", a declarat o sursa din apropierea acestui dosar. O a doua sursa de la un furnizor a apreciat ca o astfel de decizie este logica avand in vedere cererea redusa.Cu toate acestea, orice reducere va fi una graduala, pentru a permite Airbus sa produca avioanele A380 care se mai afla pe carnetul de comenzi, in principal pentru Emirates.Potrivit Reuters, constructorul european are suficiente comenzi pentru a continua sa produca A380 pana la inceputul urmatorului deceniu la actualul ritm de productie.Emirates Airlines, companie aeriana controlata de emiratul Dubai, este de departe cel mai mare cumparator de avioane A380 cu 142 de exemplare comandate si 100 livrate deja. Un aparat A380 are un pret de catalog de 436 milioane de dolari.Discutiile dintre Airbus si Emirates Airlines pentru o noua comanda de 36 de aparate A380, cu o valoare de catalog de 16 miliarde de dolari, au fost suspendate la salonul aeronautic de la Dubai care a avut loc luna trecuta. Intre timp discutiile au fost reluate dar nu exista semnale ca un acord este iminent.Sursele citate de Reuters sustin ca desi alte companii s-au aratat interesate de A380, Airbus nu vrea sa mentina uzinele in functiune fara plasa de siguranta oferita de o comanda importanta de la Emirates Airlines.La randul sau, Emirates Airlines vrea o garantie de la Airbus ca va mentine in productie modelul A380 timp de un deceniu pentru a-si proteja investitia.Pana la finele lunii noiembrie, Airbus a primit comenzi pentru 317 aparate A380 si a livrat 221 de astfel de aparate, ceea ce inseamna ca mai sunt de onorat comenzi pentru 96 de aparate.Insa pe baza intentiilor sau finantelor companiilor aeriene, este putin probabil ca 47 din aceste aparate sa mai fie livrate.In aceste conditii, Airbus trebuie sa vanda cel putin 30 de noi avioane A380 pentru a mentine productia timp de 10 ani.Pentru a echilibra decalajul dintre productie si cerere, Airbus intentioneaza sa reduca ritmul de productie al aparatelor A380 pana la sase exemplare pe an, incepand din 2020, de la 12 aparate in 2018 si opt exemplare in 2019.Reducerea ritmului de productie al avioanelor A380 pana la sase exemplare pe an ar ajuta la mentinerea productiei pana in 2028 si ar oferi Airbus ragazul necesar pentru a gasi noi clienti.