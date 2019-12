Airbus Helicopters Romania a fost autorizata sa proiecteze modificari si reparatii pentru elicopterele de stat

Conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES, in baza autorizatiei RMAR 21J, Airbus Helicopters Romania va putea sa proiecteze si sa aprobe modificari si reparatii minore si sa efectueze activitati de proiectare in scopul obtinerii unui certificat de tip suplimentar si aprobari de proiect de reparatie majora pe elicopterele de stat romanesti (apartinand unor institutii precum SMURD, Politie, Armata).De asemenea, activitati de proiectare similare vor putea fi efectuate pentru aeronavele militare si de stat ale altor tari, cu conditia ca acestea sa accepte si sa recunoasca autorizarea RMAR21J detinuta de Airbus Helicopters Romania."Primirea acestei autorizatii este o veste excelenta pentru noi. Ma bucur ca echipa noastra a trecut cu succes de auditul Autoritatii Aeronautice Militare Nationale. Aceasta autorizare va crea, cu siguranta, noi oportunitati de dezvoltare a companiei si ne va permite, in acelasi timp, sa sprijinim in cel mai profesionist mod elicopterele de stat romanesti", a declarat Georges Durdilly, seful Airbus in Romania.Potrivit generalului-maior Viorel Pana, aceasta autorizare se inscrie in demersurile nationale mai ample de recunoastere a Autoritatii Aeronautice Militare Nationale de catre NATO si de catre alte Autoritati Aeronautice Militare, in scopul validarii certificarilor emise de catre Autoritatea Aeronautica Militara Nationala."Obtinerea de catre compania Airbus Helicopters Romania a autorizarii RMAR 21J demonstreaza capacitatea acesteia de a proiecta modificari ale elicopterelor din dotarea institutiilor statului cu atributii in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale", a mai spus Viorel Pana.Pana acum, AHRO a putut realiza aceste activitati pentru elicoptere civile, pe baza autorizatiei PART 21J emisa de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA). Autorizatia RMAR 21J este similara ca scop cu cea emisa de EASA, insa contine cateva privilegii aditionale semnificative, cum ar fi efectuarea zborurilor de test pentru proiectele pe care le va certifica AHRO, si un scop extins pentru sistemele electrice si de avionica ale elicopterelor.Airbus este lider in aeronautica, spatiu si servicii conexe. In 2018, a generat venituri de 64 miliarde de euro si a avut aproximativ 134.000 de angajati. Airbus ofera cea mai cuprinzatoare gama de avioane de pasageri. Airbus este, de asemenea, lider european in ceea ce priveste productia avioanelor cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai mari companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus furnizeaza cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.