Airbus Helicopters Romania asigura mentenanta elicopterelor Armatei Bulgariei

"Acest contract continua colaborarea excelenta a Airbus Helicopters in Romania cu Guvernul de la Sofia. Anul trecut am predat Fortelor Navale bulgare un elicopter N3+ Dauphin pe care l-am reconditionat la Brasov.Continuam acum cu acest contract extins pentru flotele Panther si Dauphin. Bulgaria este o tara importanta pentru Airbus, fiind unul dintre cei mai mari operatori de elicoptere Airbus din regiune.Ii asigur pe partenerii nostri de toata implicarea pentru ca Foretele Navale si Aeriene sa se poata baza, in cele mai bune conditii si in orice moment, pe flota de elicoptere", a spus Georges Durdilly, directorul general al Airbus Helicopters in Romania.Potrivit contractului, printre serviciile acordate clientului de catre AHRO se numara inlocuirea echipamentelor in caz de defectiune, livrarea de echipamente si utilaje, reparatii de echipamente si inspectii majore.Contractul prevede si organizarea, de catre Airbus, a unor cursuri teoretice si practice pentru personalul Fortelor Navale bulgare, asistenta tehnica in teritoriu si remedierea defectelor, furnizarea de echipamente pentru utilizare temporara si consultanta tehnica gratuita privind exploatarea si intretinerea elicopterelor.