Airbus prevede dublarea numarului de avioane la nivel global in urmatorii ani. Cele mai multe vor fi in China

Grupul aeronautic european se asteapta acum la o dublare a flotei aviatice pe plan global pana in 2038, la 47.680 de aeronave, apreciind ca un procent mai mare de avioane trebuie inlocuite, pentru ca operatorii aerieni sa beneficieze de pe urma noilor modele, cu un consum de combustibil mai redus.De asemenea, Airbus estimeaza ca in urmatorii 20 de ani firmele de leasing si companiile aeriene vor achizitiona 39.210 de avioane de transport marfa si pasageri, comparativ cu prognoza precedenta, de 37.389 de unitati.Airbus se asteapta ca 36% din aceste livrari noi sa inlocuiasca flota existenta iar restul sa fie folosite pentru a face fata cererii in crestere, traficul aerian urmand sa se dubleze in urmatorii 15 ani.Cresterea va continua sa fie dominata de Asia, unde traficul ar urma sa se tripleze in urmatorii 20 de ani. Piata interna din China ar urma sa o depaseasca pe cea din SUA si pe cea din Europa Occidentala, devenind cel mai mare hub global, in timp ce India si Vietnam vor inregistra o expansiune rapida.Dar industria aviatica se va confrunta cu dificultati din cauza escaladarii tensiunilor comerciale, a riscurilor geopolitice si a campaniilor activistilor de mediu in favoarea reducerii numarului de zboruri, in special in Europa, apreciaza Airbus.Si compania americana Boeing a estimat marti ca operatorii aerieni chinezi vor avea nevoie in urmatorii 20 de ani de 8.090 de noi aeronave, in valoare de aproape 1.300 miliarde de dolari, deoarece extinderea clasei mijlocii si imbunatatirea infrastructurii vor majora cererea pentru calatorii aeriene.Cea mai recenta estimare a Boeing pentru perioada 2008 - 2038 este cu 5,2% mai ridicata decat prognoza de anul trecut a grupului american - aproximativ 7.690 de avioane.De asemenea, China va avea nevoie de servicii comerciale in valoare de aproximativ 1.600 miliarde de dolari pentru flota sa aviatica, a previzionat producatorul american de avioane.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215, primul aparat fiind asteptat sa iasa de pe linia finala de asamblare in 2018.