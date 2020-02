Airbus restructureaza divizia de aparare si concediaza 7% din forta de munca

Conform planului de restructurare prezentat in decembrie, vor fi concediati 2.362 de angajati pana la finele lui 2021, a anuntat intr-un comunicat Airbus. La sediul din Munchen al diviziei de aparare sunt in total aproximativ 35.000 de angajati.Seful diviziei, Dirk Hoke, a indicat inca de acum doua luni ca vor avea loc restructurari, declarand ca trebuie imbunatatita competitivitatea.Cele mai multe concedieri vor avea loc in Germania (829) si Spania (630), dar vor exista si in Marea Britanie (357), Franta (404) si in alte tari (141).Saptamana trecuta, Airbus a raportat o pierdere neta de 1,36 miliarde de euro pentru anul 2019, afectat in special de amenda de 3,6 miliarde de euro intr-un dosar de coruptie, dar si de costurile suplimentare de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea avionului de transport militar A400M.Compania a informat ca vanzarile au crescut cu 11%, pana la 70,48 miliarde de euro.Airbus este lider in aeronautica, spatiu si servicii conexe. Airbus ofera cea mai cuprinzatoare gama de avioane de pasageri. Airbus este, de asemenea, lider european in ceea ce priveste productia avioanelor cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai mari companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus furnizeaza cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.