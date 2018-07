Boeing estimeaza ca in urmatorii 20 de ani vor fi vandute avioane in valoare de 6.300 de miliarde de dolari

Potrivit celor mai recente prognoze ale Boeing, companiile aeriene din intreaga lume vor avea nevoie de 42.700 de noi avioane, in valoare de 6.300 miliarde de dolari, in urmatorii 20 de ani, in crestere fata de 41.030 de noi avioane, in valoare de 6.050 miliarde de dolari, cat estima in urma cu un an.Grupul american estimeaza ca 31.360 de noi avioane, in loc de 29.530 de noi avioane cat estima anterior, vor fi livrate pe segmentul monoculoar, "vaca de muls" a celor doi mari producatori mondiali de avioane (Boeing si Airbus) si totodata cel mai popular tip de avion pentru companiile low-cost.De asemenea, Boeing si-a imbunatatit estimarile referitoare la cererea mondiala pentru avioane de marfa, pana la 980 de noi avioane fata de 920 de avioane in urma cu un an, pe fondul cresterii comertului electronic, in special in China.In schimb, Boeing si-a revizuit in jos estimarile referitoare la avioanele de mari dimensiuni, cu 140 de aparate, pana la 8.070 de avioane. Tot in jos au fost revizuite si estimarile Boeing privind cererea de avioane regionale, pana la 2.320 de livrari.Vicepresedintele Boeing, Randy Tinseth, a subliniat ca prognozele Boeing ar putea fi revizuite daca avioanele regionale vor deveni mult mai eficiente sau costurile pentru operarea lor se vor reduce. "De fiecare data cand acest lucru se intampla, cererea va merge acolo unde este cel mai mic cost potential", a spus Randy Tinseth.Estimarile celor de la Boeing subliniaza dependenta sectorului aeronautic de pietele emergente, in general, si de China in special, ceea ce face producatorul american de avioane vulnerabil la o eventuala escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington si China.Anul trecut, aproape un sfert din avioanele produse de Boeing au fost livrate unor clienti din China, una dintre pietele aeronautice cu cel mai puternic ritm de crestere din lume.Intr-o conferinta de presa, Randy Tinseth a spus ca in urmatorii 10-15 ani China va devansa SUA din pozitia de cea mai mare piata aeronautica interna. In schimb, Tinseth a refuzat sa comenteze consecintele deciziei Washingtonului de a impune tarife vamale importurilor chineze. "Ne vom concentra pe ceea ce putem controla", a spus Tinseth.La inceputul acestei luni si constructorul aeronautic european Airbus si-a imbunatatit estimarile privind cererea mondiala de avioane de pasageri si cargo in urmatorii 20 de ani.Airbus estimeaza ca in perioada 2018-2037, la nivel mondial, va fi nevoie de 37.390 de avioane de pasageri si cargo noi, in valoare de 5.800 miliarde dolari, cu 7% (sau 2.500 de aparate) mai mult decat cele 34.900 de aparate in valoare de 5.300 miliarde de dolari cat estima anul trecut. Producatorul european sustine ca principalii factori care vor sta la baza acestei cereri vor fi cresterea consumului privat in economiile emergente, veniturile disponibile mai mari si dublarea clasei mijlocii la nivel mondial.