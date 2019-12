Boeing suspenda din ianuarie productia de avioane 737 MAX

Dupa publicarea informatiei, actiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, in timp ce titlurile companiei franceze Safran, furnizor al Boeing, au scazut cu 2,1%.Pentru Boeing este cea mai semnificativa oprire a liniei de asamblare din ultimii peste 20 de ani.Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul acestui an dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor, dar Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020.Boeing este unul dintre cei mai mari exportatori americani. Desi compania nu intentioneaza sa faca concedieri, suspendarea productiei va afecta probabil furnizorii si, intr-un sens mai larg, economia.Luni, Boeing a anuntat ca va prioritiza livrarea celor 400 de avioane 737 MAX pe care le-a produs din martie in loc sa introduca mai multe aeronave in productie.Din cauza problemelor cu 737 MAX, livrarile de avioane Boeing s-au redus la jumatate. In perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, fata de 704 avioane in aceiasi perioada a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un numar de 725 de avioane in primele 11 luni ale acestui an.In data de 13 martie, Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse in Etiopia. Compania TAROM a anuntat atunci ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza TAROM, pentru ca aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre in constructie la finalul anului 2021.