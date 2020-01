Boeing trebuie sa imprumute 10 miliarde de dolari pentru a depasi criza 737 Max

Potrivit surselor, Boeing si-a asigurat deja credite bancare in valoare de cel putin sase miliarde de dolari si discuta in continuare cu alte banci pentru noi imprumuturi.Analistii estimeaza cadin cauza blocarii la sol a avioanelor 737 Max, iar pentru trimestrul al treilea al anului trecut a raportat un flux negativ de numerar de aproape trei miliarde de dolari.In 2019, Boeing a livrat un numar total de 390 de avioane, mai putin de jumatate fata de numarul avioanelor livrate in anul 2018 si totodata cel mai mic numar de avioane livrate de Boeing in ultimii 11 ani.Incepand din luna martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vandut model al constructorului american, au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul lui 2019, dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor, dar la inceputul lunii decembrie 2019 Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020.Criza provocata de modelul 737 MAX a obligat Boeing sa opreasca productia celui mai bine vandut avion al sau si sa schimbe directorul general la finele lunii decembrie.