Cand e bine sa faci rezervari pentru zboruri ca sa platesti si cu 50% mai putin

Rezerva zborul cu 69 de zile inainte pentru a gasi cele mai ieftine bilete in Europa - poti face economii de pana la 56%.

In general, biletele catre destinatii europene au cel mai ridicat pret atunci cand le cumperi in ziua plecarii.

Duminica este, de obicei, cea mai ieftina zi pentru a zbura in Europa, iar sambata, cea mai scumpa.

In cazul calatoriilor in Europa, zborurile cu plecare dupa-amiaza au cele mai mici tarife, in vreme ce zborurile la pranz sunt cele mai costisitoare.

Rezerva zborul cu 139 de zile inainte pentru a profita de cele mai ieftine bilete de avion in destinatii mondiale - poti face economii de pana la 38%.

In general, biletele catre destinatii mondiale sunt cele mai scumpe atunci cand le cumperi cu o zi inainte.

Duminica este, de obicei, cea mai ieftina zi a saptamanii pentru a zbura in destinatii din afara Europei, iar vinerea, cea mai scumpa.

In cazul calatoriilor dincolo de granitele continentului european, zborurile cu plecare seara au cele mai mici tarife, in vreme ce zborurile la pranz sunt cele mai costisitoare.

Conform studiului, romanii pot economisidin pretul biletului rezervandcatre destinatii europene si aproape 38% daca isi rezerva zborul catre destinatii mondiale cu 139 de zile in avans.Cel de-al cincilea Studiu Anual de Zboruri initiat de echipa din spatele motorului de cautare pentru calatorii momondo dezvaluie care sunt cele mai bune momente in care romanii pot cauta si rezerva bilete de avion catre destinatiile lor preferate, precum si momentul din zi favorabil pentru zbor.In felul acesta, calatorii stiu daca merita sa se trezeasca foarte devreme pentru a se urca in avion, precum si care sunt cele mai ieftine, respectiv cele mai scumpe zile ale saptamanii pentru a zbura.Indiferent daca este vorba despre destinatii din Europa sau din lumea intreaga, pentru a face economii, romanii ar trebui sa-si rezerve zborurile cu trei luni inainte.In cazul zborurilor din Romania catre destinatii din Europa, calatorii nu ar trebui sa astepte pana in ultimul moment, avand in vedere ca pot plati cel mai mic pret cu aproximativ doua luni inainte de data plecarii.Astfel, ei pot face, in medie, economii de pana la 56% atunci cand rezervarea este facuta cu 69 de zile inaintea calatoriei.In acest moment, pretul mediu al biletului de avion este de 88 de euro. La polul opus, rezervarile facute in ziua plecarii ajung la un cost aproximativ de 200 de euro.Pentru cei care isi planuiesc vacante in afara Europei, rezervarile ar trebui facute cu inca si mai mult timp in avans. Cel mai ieftin pret mediu s-a dovedit a fi cel platit cu 139 de zile inaintea calatoriei: 416 euro, cu 38% mai ieftin decat cel platit cu o zi inainte de plecare (666 de euro).Rezervarea facuta in avans nu este singura metoda pentru a economisi bani atunci cand calatorii achizitioneaza bilete de avion.Ei pot economisi inca si mai mult daca tin cont de cea mai ieftina zi a saptamanii. In cazul zborurilor din Romania catre destinatii europene, duminica este cea mai ieftina zi de plecare, cu un cost cu 9% mai mic la zboruri decat cele de sambata (cea mai scumpa zi a saptamanii).Romanii care planuiesc vacante in destinatii mai indepartate, pot economisi pana la 9% calatorind duminica (504 euro), in locul zilei de vineri. In cazul acesteia din urma, costul mediu pentru un bilet de avion in afara Europei este de 576 de euro.Nu este nevoie ca romanii sa se trezeasca devreme sau sa rezerve zborurile cele mai tarzii - momentele din timpul zilei s-au dovedit a fi cele mai ieftineCei care urmaresc sa faca economii la biletele de avion ar trebui, de asemenea, sa ia in considerare momentul zilei.Vestea buna este ca nu este nevoie ca romanii sa se trezeasca inainte de rasaritul soarelui pentru a avea parte de cele mai bune oferte la zboruri.Calatorind in destinatii europene la orele dupa-amiezii (2 pm - 6 pm) poate determina economii de pana la 19%, comparativ cu zborurile de la pranz (12 pm - 2 pm), care au un cost mediu de 138 de euro.In cazul destinatiilor din afara continentului, zborurile de seara (6 pm - 4 am), cu un cost mediu de 505 euro, sunt cele mai ieftine, determinand economii de pana la 12% decat zborurile la pranz, care costa aproximativ 575 de euro.In baza rezultatelor Studiului Anual de Zboruri, romanii pot gasi cu usurinta cele mai ieftine bilete de avion catre destinatiile lor preferate."Momentul in care gasesti cele mai bune oferte de calatorie catre o destinatie pe care iti doresti sa o vizitezi iti da un sentiment de satisfactie.Totusi, nu este de mirare ca cele mai bune momente pentru a rezerva si a calatori depind de destinatia finala. De exemplu, pentru zborurile catre Roma cu plecare din Bucuresti, calatorii pot economisi aproximativ 36% daca rezerva biletele de avion cu 60 de zile in avans.Indiferent daca este vorba de o escapada de weekend sau de concediul de vara viitoare, Studiul Anual de Zboruri ofera romanilor recomandari cheie pentru a gasi cele mai ieftine zboruri pentru urmatoarea lor calatorie", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.Viziteaza momondo pentru a descoperi si mai multe recomandari legate de zboruri.Patru recomandari pentru rezervarea zborurilor catre destinatii europene:Patru recomandari pentru rezervarea zborurilor catre destinatii mondiale: