Fabrica Airbus din China ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie

Intr-un comunicat, Airbus a subliniat ca evalueaza continuu situatia si impactul asupra productiei si furnizarii si a mentionat ca incearca sa o combata cu planuri alternative, daca va fi necesar.De asemenea, a recunoscut ca restrictiile de calatorie in interiorul si in afara Chinei ii ridica probleme.Fabrica din Tianjin, unde lucreaza circa 600 de persoane, este oprita din ianuarie, ca urmare a traditionalei vacante de Anul Nou din China, dar aceasta situatie se va prelungi, respectand recomandarile Guvernului chinez, a precizat pentru EFE un purtator de cuvant al companiei.Airbus a cerut angajatilor sai sa lucreze de acasa pentru a evita deplasarile care pot duce la contactarea virusului.La fabrica din Tianjin, in functiune din 2008, se asambleaza avioane din A320, cu un singur culoar, utilizand piese care vin din alte fabrici din Europa.Anul trecut au iesit de pe linia de montaj 62 de aeronave. Este o mica parte din cele 863 avioane ale familiei A320 produse de Airbus, care mai are linii de asamblare in Toulouse (Franta), Hamburg (Germania) si Mobile (SUA).Compania a precizat ca actuala oprire temporara a instalatiilor in China nu va afecta planurile de productie pentru acest an, tinand cont de flexibilitatea echipamentelor sale industriale.