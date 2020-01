Noul sef al Boeing: Sunt increzator in viitor

Declaratia a fost facuta cu ocazia preluarii de catre acesta a functiei de director general.Din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vandut model al constructorului american, au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS), menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Noul sef al Boeing le-a spus angajatilor ca "este un moment crucial pentru companie" si ca "se va concentra in principal" pe revenirea aeronavelor 737 MAX pe cer."Vad maretia acestei companii, dar si oportunitatile pentru a deveni mai buni. Cu echipa noastra solida, sunt increzator in viitorul Boeing, inclusiv 737 MAX", a spus Calhoun.In varsta de 62 de ani, Calhoun a fost in Board-ul Boeing din 2009. Anterior, el a lucrat la Blackstone si la General Electric. El l-a inlocuit pe Dennis Muilenburg, care a fost demis, luna trecuta, "pentru restabilirea increderii in companie", conform comunicatului Consiliului de Administratie.Dennis Muilenburg va parasi compania cu 62 de milioane de dolari, reprezentand compensatii si prestatii de pensie, dar nu va primi indemnizatie de concediere.Calhoun ar putea primi un bonus de sapte milioane de dolari, cu conditia ca aeronavele 737 MAX sa zboare din nou in siguranta.Deja, interdictia de zbor a costat Boeing peste noua miliarde de dolari.Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul lui 2019, dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor, dar, la inceputul lunii decembrie, Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020.Din cauza problemelor cu 737 MAX, livrarile de avioane Boeing s-au redus la jumatate. In perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, fata de 704 avioane in aceeasi perioada a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un numar de 725 de avioane in primele 11 luni ale anului trecut.