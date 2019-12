Ryanair va inchide doua baze si ar putea anunta concedieri dupa criza Boeing MAX

Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj. Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul acestui an dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor.Pentru Ryanair livrarea avioanelor Boeing 737 MAX era esentiala pentru cresterea eficientei flotei sale. Compania aeriana irlandeza facuse o comanda de 210 aeronave Boeing 737 MAX si spera sa foloseasca 20 de aparate pana in vara anului viitor.Ryanair va inchide in vara lui 2020 bazele sale din Nuremberg si Stockholm Skavsta si a anuntat ca in anul financiar ce se va incheia la 31 martie 2021 estimeaza ca va transporta 156 de milioane de pasageri, fata de prognoza precedenta, de 157 de milioane de pasageri."Continuam sa lucram cu Boeing, cu angajatii, cu sindicatele si cu aeroporturile afectate pentru a minimiza reducerea capacitatilor si a locurilor de munca", a afirmat Eddie Wilson, director in cadrul Ryanair.Miercuri, actiunile Ryanair inregistrau la Bursa de la Dublin un avans de 0,9%, la 13,73 euro.In noiembrie, grupul Ryanair a transportat 11 milioane de pasageri, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2018. Dintre acestia, 10,5 milioane de pasageri au fost transportati de Ryanair, iar 0,5 milioane de subsidiara sa Lauda din Austria.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.