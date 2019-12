TAROM cumpara noua avioane. Sunt noi, dar sunt tot cu elice

"Am vazut ca in ultima perioada, dupa ce a trecut prin mai multe 'turbulente', compania nationala TAROM incepe sa isi revina. De la prima mea discutie cu actualul management al companiei am cerut ca intreaga atentie sa fie indreptata spre rentabilizare. Trebuie sa fie inchise toate 'robinetele' prin care se pierdeau banii ce pot fi folositi pentru investitii. Fiecare leu care este cheltuit de companie trebuie sa contribuie la redresarea ei. Din calitatea mea de ministru au toata sustinerea, dar vreau ca eforturile pe care le facem impreuna sa produca si rezultate. Incheierea acestui contract este in linia obiectivelor asumate de managementul TAROM. Este un pas important in innoirea flotei, proces pe care il sprijin si care va continua. Toti cei implicati in activitatea TAROM trebuie sa stie ca sunt foarte atent la tot ce se intampla acolo si voi fi partenerul lor, cand vine vorba de dezvoltare", a declarat ministrul de resort, Lucian Bode.TAROM este in proces de innoire a intregii flote si primele patru avioane ATR 72-600 vor ajunge cel tarziu in prima parte a lunii februarie a anului viitor, iar restul aeronavelor vor fi primite pe parcursul anului 2020. Contractul de inchiriere este semnat pe o perioada de 10 ani.Noile ATR-uri nu vor genera costuri suplimentare de operare, dar au o capacitate de transport crescuta, precizeaza MTIC."Avand in vedere experienta de 20 de ani in operarea acestor tip de aeronave, mentenanta va fi asigurata de catre personalul Directiei Tehnice din cadrul TAROM, iar pregatirea echipajelor de zbor si a personalului tehnic se va face cu costuri minime suportate de fabricant", adauga ministerul.