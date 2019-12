Turkish Airlines da in judecata Boeing din cauza 737 MAX

Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vandut model al constructorului american, au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Turkish Airlines este una din cele mai afectate companii aeriene de decizia de imobilizare la sol a avioanelor Boeing 737 MAX. In prezent Turkish Airlines nu poate sa utilizeze cele 24 de avioane Boeing 737 MAX aflate in flota sa si asteapta sa primeasca alte 75 de avioane Boeing 737 MAX comandate anterior.Potrivit agentiei turce de presa Demiroren, imposibilitatea utilizarii celor 24 de avioane Boeing 737 MAX aflate in flota Turkish Airlines a afectat in mod negativ vanzarile de bilete si numarul de zboruri efectuate de compania turca. In aceste conditii, Turkish Airlines pregateste o actiune in justitie din cauza incertitudinii cu privire la viitor si a esecului Boeing de a remedia situatia.Turkish Airlines efectueaza zilnic peste 1.200 de zboruri si in acest an a adaugat 14 noi destinatii.Luni, Boeing a anuntat ca va suspenda productia avionului 737 MAX in luna ianuarie 2020, cea mai importanta decizie de oprire a unei linii de productie adoptata de constructorul american in ultimii 20 de ani. Anterior Boeing spera ca 737 MAX va reintra in serviciu pana la finalul acestui an dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor, dar Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020.In data de 13 martie, Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse in Etiopia. Compania TAROM a anuntat atunci ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza TAROM, pentru ca aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre in constructie la finalul anului 2021.